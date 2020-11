Stand na GP Turkije 2020 en 7 dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

Om weer helemaal up to date te zijn in de cappuccino-corner, hebben wij de stand na de GP Turkije 2020 en nog wat dingen die ons opvielen voor je bij elkaar geveegd.

De leukste races zijn de races die aanvankelijk niet op de kalender stonden. Stiermarken, 70th Anniversary, Mugello, Imola, Mugello, Portimão en Turkije waren zonder uitzondering een spektakel om te mogen aanschouwen.

Er gebeurde veel, heel erg veel. Daarom hebben we alle eindstanden en conclusies die ertoe doen. Dus de stand na GP Turkije 2020 en zeven dingen die ons opvielen aan de race.

We moeten vaker racen op ijsbanen

Of anders gezegd: lekker in de winter rijden. Dit levert in elk geval leukere races op. De talenten staan altijd op in dit soort situaties. Maar het zorgt er sowieso voor dat de races veel leuker zijn om te kijken, simpelweg omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Dus Zandvoort en Assen moeten stoppen met ruziën en gewoon Thialf in Heerenveen nomineren.

Vettel heeft zijn vorm gevonden

Het kan gewoon niet zo zijn dat Vettel het ineens verleerd is. Het is een viervoudig wereldkampioen die onder goede omstandigheden excelleert, maar onder lastige ook. Net als Hockenheim 2019 bewijst Vettel dat hij aanzienlijk beter kan rijden dan dat zijn posities in de eindstand doet vermoeden. De Duitser hield zijn hoofd koel, maakte geen domme fouten en profiteerde van andermans fouten.

Lewis Hamilton is gewoon de GOAT

De Mercedes is verreweg de beste auto de afgelopen 6 jaar. Dermate goed dat je eigenlijk geen kans had in een andere auto. Omdat Hamilton altijd vooraan rijdt, is het soms lastig om de kwaliteiten van de Britse coureur op waarde te schatten. De Brit reed weergaloos en foutloos. Helaas zijn er te veel droge, saaie races waar hij vooraan de titels aan elkaar rijgt, maar met deze race heeft Hamilton een verdiende kroon op zijn zevende wereldtitel gezet.

Eindelijk een podium voor Pérez

Heel af en toe laat Lance Stroll zien dat hij echt uitstekend kan rijden. Het lijkt bijna de Bas Dost van de F1. Op zich best aardig en bij vlagen briljant. Tot zover Stroll, want Pérez zat het gehele weekend vlakbij de Canadees. Maar waar Lance totaal geen grip had op de tweede set banden, kon Pérez zijn positie wél vasthouden. Daarnaast vragen we ons hardop af: was het wel handig om Stroll vast te houden en afscheid te nemen van Pérez…?

Finse Bottas doet het niet goed in Finse omstandigheden

Lewis had de beste auto. Dat wil zeggen dat de auto van Bottas niet heel erg veel langzamer kan zijn. Bottas komt uit Finland en daar leer je rallyrijden en driften voordat je zindelijk wordt. Bij Bottas leek dat niet uit de verf te zijn gekomen, want de Fin spinde meerdere malen. Hamilton heeft dus wel degelijk iets extra gebracht.

Verstappen maakt ook fouten

Het mag niet gezegd worden op Nederlandse media, maar Verstappen maakt ook fouten. Juist door die fouten heeft hij de race niet kunnen winnen. De start was dramatisch en dat was zeker niet de eerste keer. Nu kan daar nog een technische verklaring voor zijn, maar de opportunistische inhaalpoging op Pérez was gewoonweg zonde.

Geen probleem voor de eindstand en de Nederlander is een uitstekende coureur, dus zijn moment komt nog wel. Tot die tijd heeft de Nederlander net zoveel races gewonnen voor Red Bull als Mark Webber.

Er was géén safetycar situatie!

De baan was werkelijk aalglad (spekglad zeggen is de kat op het spek binden). Omdat de meeste auto’s geregeld van de baan vlogen. Je zou verwachten dat diverse malen Bernd Maylander naar buiten moest komen. Niets was echter minder waar, op een virtual safetycar situatie na, was er géén fysieke safety car.

Rijderskampioenschap

Hier gebeuren zo veel dingen. Als eerste: Hamilton kan niet meer ingehaald worden. Ten tweede: Hamilton heeft ruim 100 punten voorsprong op zijn teamgenoot. Slik. Verder: Vettel maakt een lekkere sprong door zijn podium en Pérez haalt zijn 100e punt, 37 meer dan dat Stroll er heeft. De strijd om P4 is erg interessant, want Leclerc en Ricciardo zitten vlakbij Pérez. Ook de McLaren-coureurs zitten op gelijke hoogte.

De stand na de GP Turkije 2020 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 307 2 Bottas Mercedes 197 3 Verstappen Red Bull 170 4 Pérez Racing Point 100 5 Leclerc Ferrari 97 6 Ricciardo Red Bull 96 7 Sainz McLaren 75 8 Norris McLaren 74 9 Albon Red Bull 70 10 Gasly AlphaTauri 63 11 Stroll Racing Point 63 12 Ocon Renault 40 13 Vettel Ferrari 33 14 Kvyat AlphaTauri 26 15 Hülkenberg Racing Point 10 16 Räikkönen Alfa Romeo 4 17 Giovinazzi Alfa Romeo 4 18 Grosjean Haas 2 19 Magnussen Haas 1 20 Latifi Williams 0 21 Russell Williams 0

Constructeurskampioenschap

Mercedes is niet zomaar een beetje beter, maar extreem veel beter. Bij Red Bull hapert de machine een beetje. Dit was de eerste keer dat Verstappen naast het podium finishte. De race tussen Racing Point, Mclaren en Renault is bijzonder spannend. Sterker nog, zelfs Ferrari haakt aan.

De onderlinge stand in het constructeurskampioenschap sinds de GP Turkije 2020 is als volgt:

Positie Team Punten 1 Mercedes 504 2 Red Bull 240 3 Racing Point 154 4 McLaren 149 5 Renault 136 6 Ferrari 130 7 AlphaTauri 89 8 Alfa Romeo 8 9 Haas 3 10 Williams 0

Kwalificatieduel

In principe verandert er vrij weinig in dit overzicht. Verstappen en Russell hebben nog altijd de maximale score. Bij Haas en McLaren zijn de coureurs nog altijd zeer aan elkaar gewaagd. Ondanks de pole van Stroll, is de stand na de GP Turkije 2020 nog altijd in het voordeel van Pérez. Ook Ricciardo is aanzienlijk sneller dan zijn teamgenoot.

De onderlinge stand in het kwalificatieduel sinds de GP Turkije 2020 is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (10) Bottas (4) Ferrari Leclerc (11) Vettel (3) Red Bull Verstappen (14) Albon (0) McLaren Sainz (7) Norris (7) Renault Ricciardo (12) Ocon (1) AlphaTauri Gasly (12) Kvyat (2) Racing Point Pérez (7) Stroll (2) Racing Point Hülkenberg (1) Stroll (1) Racing Point Pérez (1) Hülkenberg (0) Alfa Romeo Räikkönen (8) Giovinazzi (6) Haas Grosjean (7) Magnussen (7) Williams Russell (14) Latifi (0)

Snelste Ronde

Hamilton won weliswaar de GP Turkije 2020, maar de snelste ronde reed hij niet. logisch, aan het einde consolideerde de Brit zijn positie. Een andere Brit, Lando Norris, voelde zich als een vis in het water en reed de laatste ronde indrukwekkend snelle tijden. Daarom gaat de DHL Fastest Lap Award naar de jonge Brit. Voor de stand in de onderstaande tabel verandert er niet veel.

De onderlinge stand snelste raceronde na de GP Turkije 2020 is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Hamilton Mercedes 6 Bottas Mercedes 2 Verstappen Red Bull 2 Norris McLaren 2 Ricciardo Renault 1 Sainz McLaren 1

Driver of the Day

Er waren meerdere gegadigden voor deze award. De Ferrari-coureurs hadden langere tijd de meeste kans om de award in de wacht te slepen, met Hamilton op drie. Uiteindelijk was het het podium van Vettel dat de doorslag gaf. Met uiteindelijk toch een redelijk marge pakte hij voor de tweede keer dit seizoen de publieksprijs.

De onderlinge Driver of the Day stand na GP Turkije 2020 is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Verstappen Red Bull 3 Gasly AlphaTauri 2 Pérez Racing Point 2 Vettel Ferrari 2 Hamilton Mercedes 1 Hülkenberg Racing Point 1 Albon Red Bull 1 Ricciardo Renault 1

Heeft de AB-redactie de GP Turkije 2020 goed voorspeld?

Wouter zat er het dichtste bij. De Chief Tire Smoker van Autoblog komt zo tot 99 punten. Hij was de enige die Pérez ook een podiumplaats gunde én dat Bottas kansloos zou zijn. Jaap deed een paar boude uitspraken die waar hadden kunnen zijn, maar geen punten opleverden.

AB-redactieklassement stand na GP Turkije 2020:

Redacteur Punten Wouter 99 Michael 87 Jaap 72

Deze Formule 1-races zijn al verreden in 2020:

Deze Formule 1-races staan nog op de kalender voor 2020:

29 november | GP van Bahrein

6 december | GP van Bahrein

13 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters op Bahrein International Circuit worden verreden op 27 november om 12:00.