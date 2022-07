Zo had de Ferrari 365 GTB/4 er ook uit kunnen zien

De iconische Ferrari 365 GTB/4 Daytona heeft een zeer herkenbaar front. Dat had heel anders kunnen zijn.

Soms moet je qua design even radicaal zijn om je punt te maken. Een goed bewijs daarvan is de Ferrari 365 GTB/4. Aan het einde van de jaren ’60 was dat een aardig bizar ontwerp. In plaats van grote ronde koplampen, had deze luxueuze coupé van Ferrari een spitse neus met kleine koplampen (en grote klapkoplampen). Een herkenbaar front was het resultaat. Totaal niet des Ferrari’s in die tijd, maar achteraf best een goede zet.

Ferrari 365 GTB/4 prototype

Dat had ook anders kunnen zijn. Voor een definitief ontwerp wordt altijd geëxperimenteerd met andere ontwerpen. In het geval van de 365 GTB/4 had het zo kunnen zijn dat de 365 GTB/4 een wat traditioneler front had gehad. Zet je inbeeldingsvermogen nu niet gelijk op standje 11, want er is een Ferrari die zo is ontworpen. En dat is dit GTB/4 prototype van Scaglietti uit 1968.

Het idee is om de voorganger van de 365 GTB/4, de 275 GTB/4, te moderniseren. Dat werd gedaan met een vergelijkbaar maar verlengd front, samen met een bijzondere coupédaklijn en een compleet nieuwe achterkant. Met terugwerkende kracht is het enige echte verschil met de uiteindelijke 365 het front. Voor de rest was dit al bijna precies zoals de 365 GTB/4 uiteindelijk zou worden.

275

Grappig genoeg is dit prototype dus meer Ferrari 365 GTB/4 dan 275. Toch staat de auto te boek als een 275 GTB/4. De basis is namelijk die 275 en de motor is ook de Tipo 226 3.3 liter “Colombo” V12. Een bijzondere mix van oud en nieuw dus, dit one-off prototype.

Te koop

Uiteraard zouden we je dit alles niet meegeven als er iets speciaals is met het Ferrari 365 GTB/4 prototype. Zoals je kunt verwachten, is het ene exemplaar te koop. Na een publiek debuut in 1970 is de auto in privébezit gekomen. Momenteel is hij al 25 jaar bij dezelfde eigenaar. Het grijze exemplaar is dus zeer uniek en een stukje belangrijke geschiedenis voor de eveneens belangrijke 365 GTB/4.

Verwacht dus geen bedrag dat eindigt op ‘en 99 cent’. Nee, het Ferrari 365 GTB/4 prototype moet tussen 2.250.000 en 3.000.000 dollar opleveren. Unieker dan dit wordt het echter niet. Bekijk de veiling op RM Sotheby’s.