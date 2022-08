“Ferrari 365 Spyder” in brand is een akelige flashback

Een zwarte Ferrari 365 GTB/4 Spyder, naar alle waarschijnlijkheid een replica, in brand. Waar hebben we dat toch eerder gezien?

Exact een maand geleden – hoe toevallig wil je het hebben – berichtten we jullie over een Nederlandse Ferrari Testarossa uit Miami Vice. Nee, dé Testarossa uit Miami Vice, die in het bezit was van een Nederlander. Daar haalden we ook uitgebreid aan hoe de Testarossa in Miami Vice gekozen werd. Sonny Crockett had namelijk een Ferrari 365 GTB/4 Spyder, maar omdat Ferrari die niet wilde geven werd hiervoor een replica gebruikt. Dat vond Ferrari erger, dus gaf het merk de makers twee Testarossa’s als ze maar kosten wat het kost die 365 replica vernietigden. Dat deden ze met een spectaculaire scène als seizoensopener voor seizoen 3 waar de Ferrari 365 GTB/4 Spyder veranderde in een grote vuurbal.

Ferrari 365 GTB/4 Spyder in de fik

Dat alles maakt het ongeluk van de dag even pijnlijk als pijnlijk ironisch. In Emmen moest de brandweer namelijk uitrukken voor een klassieke sportwagen die in de hens stond. Het gaat over een zwarte Ferrari 365 GTB/4 Spyder die in brand vloog op donderdagmiddag. Excuseer de generalisatie, maar wij verwachten niet dat een echte 365 GTB/4, die tegenwoordig voor miljoenen gaat, in een garagebox midden in een Emmense woonwijk te vinden is. Dat maakt dit brandje nóg pijnlijker, als het om een replica gaat. Het is echt net Miami Vice.

Afgeschreven

Goed, dat is speculatief, vervelend is het altijd als je auto tot de grond afbrandt. Volgens de fotograaf was de eigenaar bezig de auto te starten vanuit de garagebox. Toen hij merkte dat er brand ontstond, heeft de eigenaar met snel handelen de auto uit de garage gekregen, waardoor de brand niet kon overslaan naar andere boxen of zelfs huizen. De schade is dus enkel aan de auto, die overigens wel als verloren kan worden beschouwd. Of deze Ferrari 365 GTB/4 die in brand vloog een echte was of niet: zuur is het sowieso.

Snel handelen door de brandweer terzijde dus niet een fijne donderdagmiddag voor een Emmense Ferrari/”Ferrari”-eigenaar. Los van het feit dat je niet dichter dan dit bij Miami Vice gaat komen. Geluk bij een ongeluk: zo’n grote vuurbal als die van Sonny Crockett was het niet.

Fotocredits: Emmen24 Media/Nick Schoemaker