Dit zijn 7 foeilelijke wraps

Pak je teiltje maar, want we gaan lelijke wraps op een rijtje zetten.

Spotter @justawheelchairguy uploadde deze week een AMG met een foeilelijke chromen wrap, dus dat bracht ons op een idee voor een lijstje. Het is namelijk niet de enige foute wrap. We zijn dus even in de archieven van Autoblog Spots gedoken op zoek naar meer wansmaak.

Spotter: @justawheelchairguy

We beginnen maar meteen met de auto die dit lijstje geïnspireerd heeft: een AMG GT 4-Door met een chrome wrap, waar ook nog eens een kameleoneffect in zit. Tot overmaat van ramp is de motorkap matzwart. De foto’s zijn niet meer actueel, want ‘helaas’ is deze AMG inmiddels afgebrand. De eigenaar – een Nederlandse YouTuber genaamd Isea – heeft de auto zelf in de fik laten steken. Voor deze nobele daad zit hij nu wel in de cel.

Spotter: @spotcrewda

Op productverpakkingen is de combinatie van zwart en goud heel chique, maar op een Rolls-Royce eh… iets minder. De combinatie van chromegoud en matzwart op deze Dawn is zelfs wanstaltig te noemen. De zwarte Mansory-velgen maken het plaatje compleet.

Spotter: @spotcrewda

Wraps hebben meestal maar één doel: zoveel mogelijk opvallen. Deze Huracán is de overtreffende trap, want deze auto is volledig bedekt met Swarovski-kristallen. De aandachtstrekker in kwestie is het Russische Instagram-mevrouw Daria Radionova.

Spotter: @martijn_aart

Ook camouflage wordt – hoe ironisch – gebruikt om op te vallen. Dankzij ene Jon Olsson is dit een populair thema geworden voor wraps. Soms kan dit best cool zijn, maar de wrap op deze C63 is iets minder. Het ziet eruit alsof de eigenaar de wrap eraf aan het peuteren was maar geen tijd meer had om zijn karwei af te maken. Maar goed, het is in ieder geval wél een echte AMG.

Spotter: @justawheelchairguy

Het lijkt haast een prototype, maar dit is gewoon een RS5 die al jaren op de markt is. De eigenaar heeft deze auto gewrapt om de show te kunnen stelen op de Königsallee. Dat zal vast lukken, maar mooi is anders.

Spotter: @wolfssjrd

Je hoeft niet eens van alles uit de kast te trekken met chrome en Swarovski-kristallen, een egale kleur kan ook gewoon heel lelijk zijn. Dat bewijst bijvoorbeeld deze matroze Bentley. De Mansory-bodykit helpt natuurlijk ook niet mee.

Spotter: @autoblogger

Kleding met panterprint is fout, maar een auto met panterprint is nog veel fouter. DJ Tony Junior reed jarenlang rond in deze überfoute Audi A8L. Inmiddels hebben we er al een tijd geen foto’s meer van gezien, dus het lijkt erop dat Tony voortschrijdend inzicht heeft gekregen. De auto staat nog wel op zijn naam.

Dit was onze zorgvuldige selectie van lelijke wraps. Heb jij ook een auto met een lelijke wrap gespot (of nog beter: eentje zonder)? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots!