Dit zijn 9 fantastische lichtgewicht GTI’s

Ouderwetse fun, praktisch gemak en een lage prijs. Man, wat waren de jaren '90 geweldig.

Als je op zoek bent naar een nieuwe auto, zul je erachter komen dat de keuze reuze is. Als je een elektrische auto wenst, is er vanaf 2020 veel meer keuze. Met name als we kijken naar kleine, betaalbare hatchbacks met elektrische aandrijving.

Dit kan erop duiden dat er op korte termijn wellicht ook pittige elektrische auto’s bij zullen komen. Natuurlijk, veel vermogen en koppel is leuk, maar wel in relatie tot een bepaald gewicht. Dankzij allerlei veiligheidsfeatures en de accu’s wegen die kleine elektrische auto’s behoorlijk veel. Zo’n kekke Renault Zoe 110, bijvoorbeeld: erg leuk wagentje, maar het weegt wel even 1.475 kg (kentekengewicht). Of wat te denken van de e-Up. Het uitgaande model weegt 1.129 kilogram. Kortom: elektrische auto’s kunnen zeker leuk zijn, maar sommigen zijn wel héél zwaar. In plaats van daarover door te zeveren besteden wij vanavond de aandacht aan 9 leuke lichtgewicht rakkers uit de vroege jaren ’90!

Daihatsu Charade GTi ’95

878 kg

We kennen allemaal de Daihatsu Charade GTi. En zo niet, dan wordt dat eens tijd. Die auto heeft zijn roots liggen in de jaren ’80. De Charade GTi was zijn opvolger. Waar de Charade een piepklein driecilindertje had met een turbo, kreeg de Charade GTi juist een grotere atmosferische viercilinder. Het gewicht ging weliswaar omhoog, maar in absolute termen is het bijzonder laag te noemen. Het was niet eens de kleinste Daihatsu – er was ook een Cuore – maar nog geen 900 kg schoon aan de haak is nog steeds licht. Het leukste aan deze auto is de aandrijflijn. De 1.6 motor was een absoluut naaimachientje dat met graagte zijn toeren draaide. De transmissie was meesterlijk goed, zoals alleen Japanse merken dat konden in die tijd: licht, maar zeer precies en vol gevoel. Vanwege het gebrek aan koppel moest je lekker veel schakelen om de gang erin te houden, maar dat was geenszins een straf!

Fiat Punto GT Turbo ’94

981 kg

Als het om gewicht gaat, is de Punto het zwaarste. Eigenlijk moet de Cinquecento Sporting erin staan. Alhoewel, dat is niet echt een hot hatch, want de motor daarin was gewoon de standaard 1.1 met 54 pk die veel andere Cinquencento’s ook hadden. Ondanks dat er een 0.9 was, zijn de prestaties van die 1.1 niet al te best. De Punto GT Turbo was een interessante manier om aan te haken bij de GTI-brigade. De motor is relatief klein, maar wordt dankzij een enorme turbo gestuwd naar grote hoogte. Het gewicht is relatief hoog (nog altijd minder dan 1.000 kg), maar dankzij maar liefst 140 pk was dit een bijzonder rap karretje. En het was geen efficiënte low-pressure turbo zoals we die tegenwoordig kennen. Neen, je kreeg te maken met zo’n ouderwets turbogat: dus bij 2.000 tot 3.000 toeren gebeurde er weinig, daarboven gingen de sleuven open en schoot de Punto GT Turbo ervan door.

Opel Corsa GSi ’93

940 kg

De Corsa GSI 16v deed een paar dingen heel erg goed en een paar dingen wat minder. We gaan het niet hebben over de amateuristische roestpreventie. Daar wordt een auto alleen maar lichter van en dat is in het kader van dit artikel positief. Positief was absoluut het uiterlijk. De dikke bumpertjes en meegespoten wielkasten gaven de auto een heftig voorkomen. Heftiger althans dan dat de prestaties konden waarmaken, want je had bijna 10 seconden nodig (9,5) voor de standaardsprint en de 200 km/u haalde je nét niet. De sportstoelen waren lekker hard, maar het onderstel was eigenlijk het grootste nadeel. Het was een iets stuggere Corsa. Absoluut een leuke auto en als je een nette (zonder roest!) weet te vinden, dan heb je echt wat bijzonders in handen.

Ford Fiesta RS Turbo

900 kg

We zijn allemaal bekend met de snelle Escorts. De XR3, de RS200 en natuurlijk de RS Cosworth. Nu was die laatste in technische zin meer een Sierra dan een Escort, maar gaaf was ‘ie zeker. Er waren ook wel degelijk leuke, rappe en met name lichte Fiesta’s. Wat te denken van de RS Turbo. Tegenwoordig zijn er geen Fiesta’s in RS-uitvoering, maar in de vroege jaren ’90 kon je je voortbewegen in een Fiesta met de snelle badge. De RS Turbo is maar een paar jaartjes leverbaar geweest. De achtkleps 1.6 met turbo was goed voor dik 130 pk en 180 Nm, wat er ouderwets laat in kwam. In iets meer dan 8 seconden kon je de 100 km/u aantikken. Het apparaat haalde zelfs meer dan 200 km/u. In 1990! Het leukste is misschien nog het heftige uiterlijk ten opzichte van de vrij eenvoudig gestileerde Fiesta.

Peugeot 106 Rallye ’93

816 kg

Het is eigenlijk de GT3 RS onder de hatches. De 106 Rallye heeft strepen, een ‘competitiemotor’ en is extra licht voor zoveel mogelijk ongefilterd rijplezier. Dat biedt dat 106 Rally dan ook. De 106 Rallye is rauw, hard en intens. De motor is een ouderwets opgefokte 1.300 cc viercilinder. Geen turbo, 16 kleppen of groot slagvolume voor een betere vullingsgraad, welnee. Lekker toeren maken met het ding, alhoewel dit geweldig getergde blokje onderin ook al thuisgeeft: met dank aan het lage gewicht. Veel eigenaren hebben de upgrade gemaakt naar lichtmetalen velgen en een degelijke stereo, maar een Rally moet zo kaal mogelijk. Dus geen radio (of subwoofer …) en stalen Michelin velgjes eronder.

Renault Clio 16v

990 kg

Het was de bedoeling om onder de 1.000 kilogram te blijven. Met deze Clio lukt dat nét. Natuurlijk was een Clio Williams nog leuker, maar zoveel scheelde het eigenlijk niet. Ook werd de Clio Williams in zijn carrière telkens zwaarder. Renault heeft nooit een sportieve Twingo in de jaren ’90 gebouwd, dus moeten we wel kijken naar de Clio. De Clio 16v is verreweg de meest serieuze auto in de lijstje. Nieuw was die ook het duurste, meer dan 40.000 gulden moest je ervoor neerleggen. De 1.8 zestienklepper was goed voor een kleine 140 pk, waardoor deze Clio in elk van de vijf versnellingen goed vooruit ging. De olijke velgen en de powerdome geven de Clio 16v een sportief voorkomen die deze helemaal kon waarmaken.

Rover 114 GTI ’91

865 kg

Sommige auto’s waren al muurbloempjes in de periode dat ze nieuw verkocht werden. De Rover 100 was vooral in trek bij de senior automobilist, samen met die Austin Metro. Je kan deze auto zien als de opvolger ervan. De Rover variant was alleen een stukje moderner en chiquer. Zeker de 114 GTI variant was een beetje de Audi S1 van zijn generatie. Omdat ‘ie Brits is, is de vergelijking met de Mini Cooper S snel gemaakt. De Rover 114 was een prima hatchback in zijn klasse, begin jaren ’90 was de Mini al een hopeloos ouderwetse auto. Groot verschil zijn de prestaties. Deze Rover was een vingervlug wagentje. Niet op topsnelheid, maar in de sprints en tussensprints wist ‘ie altijd te verrassen.

Volkswagen Polo G40 ’91

810 kg

Een bijzonder opmerkelijk autootje, deze Polo. Naast de Golf, Corrado en Passat G60, was er ook een Polo G40. Deze had de bekende 1.3 achtkleps motor onder het kapje, maar dankzij een G-Lader was het blok tot indrukwekkende dingen in staat. Om te rijden is zo’n G-Lader eigenlijk beter dan een turbo. De motor reageert veel sneller, maar in tegenstelling tot een atmosferische motor sleurt het blokje er wel direct aan. Een wonderbaarlijk fijne combinatie. Omdat het gewicht zo laag lag, voelde de auto nog sneller aan dat dat ‘ie al deed. Ook de zitpositie was verrassend goed in deze auto, met dank aan de fijne sportstoeltjes. Was het dan allemaal Hosanna met de Polo G40? Nee, helaas niet. Het onderstel was spannend noch sportief en op de BBS-velgjes na zag ‘ie er ook niet lekker dik uit, ondanks de naam ‘Coupé’ volgens de folder.

Citroen Saxo VTS 1.6 16v ’96

882 kg

Wie nog nooit in een Saxo VTS 16v heeft gereden, moet dan snel doen nu het nog kan. Het is namelijk een briljante ervaring. In de jaren ’90 was de Golf GTI niets meer dan een badge op een zeer matige auto als het om fun gaat. De Saxo heette geen GTI, maar VTS (Voiture Trés Sportie). De snelle Saxo was de belichaming van wat een Hot Hatch zo leuk maakt. Het is zeker niet de beste hatchback aller tijden. Het interieur was toentertijd op zijn best ‘meh’. Maar je kreeg de gaafste lichtmetalen wieltjes ter wereld en een bodykit! Het kwikzilverige rijgedrag, de kont die om kwam bij gas los, de heerlijk hitsige 120 pk sterke 1.6 en de ragfijne besturing maken de Saxo zéér vermakelijk. Wil je een klassieker? Koop een Saxo VTS 16v en knap hem op. De goedkoopste manier om zo veel lol te hebben op vier wielen.