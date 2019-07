Nieuwe BMW X6 lekt uit, dit moet ‘m zijn

Of we er blij van worden, dat is een ander ding.

Het kan zijn dat wij inmiddels zijn gewend aan de uitgesproken designtaal van BMW, of de nieuwe X6 is daadwerkelijk een van de meer ingetogen bolides die het merk straks in zijn gamma zal hebben. Hoe dan ook: de volgende generatie van het nog altijd even merkwaardig gevormde zwaargewicht is bijna hier en dit zijn de eerste beelden!

Zojuist zijn we op Instagram gestuit op een reeks foto’s van de aankomende BMW X6. Na het zien van de achterzijde van de meest heetgeblakerde versie van de X6, kunnen we ditmaal ook een blik werpen op de voorkant van de auto. Het is maar de vraag waarom de fotograaf de vorige maal niet naar de neus durfde te kijken. In vergelijking met de recente creaties van het merk valt het formaat van de nieren op de X6 alleszins mee.

Sterker: de voorzijde van de auto is precies uitdagend genoeg om je af te leiden van het design aan de achterzijde. Na al die jaren is het de SUV Coupé niet gelukt beter in de smaak te vallen bij het publiek. Toch is het billenwerk van de X6 op dit gebied ingrijpend veranderd – zijn voorganger zag er minder aantrekkelijk uit. Het is vrijwel letterlijk de grote broer van de X4. Het lijnwerk is alleen net iets meer benadrukt. Zeker als M-versie, zoals we hem hier zien, heeft hij flinke heupen.

De nieuwe BMW X6 komt naar verwachting pas volgend jaar op de markt. Wanneer de lancering is, dat is vooralsnog niet duidelijk. Het is goed mogelijk dat hij in september op de IAA in Frankfurt zal staan.