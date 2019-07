Officieel: dit is de nieuwe Audi S8 met 571 pk

In tegenstelling tot de Audi S6 en S7 heeft de S8 géén dieselmotor onder de kap.

We moesten even geduld hebben, maar hier is ‘ie dan. Het meest luxe product dat uit Ingolstadt komt, gecombineerd met de beste performance voor de zakenman met haast. Audi’s nieuwe S8 is een snoepje geworden en dit heeft vooral te maken met de gekozen aandrijflijn.

Winter, lente, zomer of herfst: in de S8 met Quattro vierwielaandrijving en een sportdifferentieel zit je altijd goed. Het topmodel van de A8-reeks beschikt over een 4.0 TFSI V8 met dubbele turbo’s én mild hybrid-technologie. Dit laatste helpt volgens Audi dit S-model 0,8 liter op 100 kilometer extra zuinig te maken. Niet dat iemand in de echte wereld daar ook maar iets om geeft. We hebben het immers over een Audi S8.

Stappen maken is voor de S8 geen probleem. Het blok levert 571 pk en 800 Nm koppel. Ter vergelijking: zijn voorganger was goed voor 520 pk. Dat gezegd hebbende, er was ook een Plus-model met 605 pk. Daar is op dit moment nog niets over bekend. Hoe snel de S8 naar 100 km/u sprint is niet bekend. De topsnelheid is uiteraard elektronisch begrensd op 250 km/u.

Audi zegt de S8 wendbaarder te hebben gemaakt door middel van actieve demping en dynamische vierwielbesturing. De adaptieve luchtvering kan elk wiel onafhankelijk optillen of naar beneden duwen. Voor het eerst is het mogelijk om de rijhoogte van de S8 helemaal zelf te bepalen, afhankelijk van de rijsituatie.

Ondanks de ‘S’ in de modelnaam zegt Audi sterk rekening te hebben gehouden met het comfort. Zo introduceren de Duitsers een nieuwe rijmodus genaamd Comfort +. Met deze rijmodus geactiveerd leunt de carrosserie maximaal drie graden in de bocht. Dit heeft tot gevolg dat de inzittenden keurig in de stoel blijven zitten. Is het weekend dan ram je de S8 in Dynamic en staat het onderstel op scherp om je te bedienen in leuke bochten. Standaard heeft de S8 gietijzeren remmen, carbon keramische schijven zijn optioneel en snoepen een kleine 10 kg van het gewicht. Dat gezegd hebbende. De S8 blijft een enorme sloep, een sportauto zal het nooit worden.

Om te concurreren met topmodellen van de BMW 7 Serie en de Mercedes S-klasse zijn snufjes belangrijk. En snufjes, die heeft de S8. Wanneer een hand de portier aanraakt, dan verhoogt de S8 in razend tempo met 50 mm wat instappen comfortabeler moet maken. Hetzelfde effect is van kracht wanneer men wil uitstappen. De S8 komt (optioneel) met 38 (!) rijassistentiesystemen, HD matrix LED-koplampen met Audi laserlight, OLED achterlichten en sierpanelen in het interieur met een 3D diepte-effect. Op het 3D effect na komt het interieur sterk overeen met wat we van de huidige A8 gewend zijn.

Wat de nieuwe Audi S8 gaat kosten is dit moment nog niet bekend. Audi zegt dit in een later stadium pas bekend te maken.