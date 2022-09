Hoera, het tofste militaire voertuig leeft nog!

Je verwacht het niet: de Paramount Marauder leeft nog steeds. Sterker nog: ze hebben hem vernieuwd!

BBC’s TopGear met het alom bekende gouden trio stond niet echt bekend om hele serieuze autotesten. Het was voornamelijk Jeremy Clarkson die met geinige vergelijkingen en een toef humor een auto probeert te beschrijven terwijl hij hard driftend “POWERRR!!!” roept. Soms zijn er testen waar het lijkt alsof ze een begrotingsoverschot even moeten wegwerken. Richard Hammond maakte in 2011 in seizoen 17 een rijtest van de Paramount Marauder, waar het volume aan complete vernietiging van het centrum van Johannesburg eigenlijk geen betere reclame voor het ding had kunnen zijn.

Paramount Marauder

De Marauder is een militair voertuig, gebouwd en verkocht door de Zuid-Afrikaanse Paramount Group. Bij TopGear vonden ze het echter tijd voor een praktijktest in Johannesburg. De auto past nauwelijks in één rijbaan, mag bijna nergens parkeren en het gepantserde glas met slechts één klein gaatje is ook niet ideaal om een Big Mac te halen in de McDrive. Daarentegen win je elk wedstrijdje touwtrekken met een sleepwagen die je weg wil slepen bij foutparkeren, kun je elk stukje onverhard terrein als afsnijroute gebruiken en als je geblokkeerd wordt, rijd je zo over andere auto’s heen. Bekijk alles terug in de rijtest van des tijds:

Marauder leeft door!

Goed, dit was elf jaar geleden. In die tijd heeft Paramount echter niet stilgezeten. De Marauder, naast andere militaire voertuigen, is al die tijd in productie gebleven. Zelfs anno 2022, waar Paramount zelfs een setje updates doorvoert voor hun gigant.

De nieuweling heet Paramount Marauder Mark 2, al zie je dat van buiten er niet aan af. Nou is er sowieso geen Peter Stevens aan te pas gekomen om de wilde lijnen van de Marauder te tekenen, maar alsnog was het design sterk genoeg om te behouden. Het Mark 2-gedeelte zit hem vooral in de functionaliteit van de Marauder. Zo is de bescherming tegen kneedbommen en landmijnen nog een stukje verbeterd, waardoor de bemanning beschermd is tegen bijna alles dat explodeert. De stoelen zijn extra verbeterd, waardoor de impact van een explosie beter opgevangen wordt voor de inzittenden. Ook zijn de bevestigingspunten aan het chassis verbeterd, zodat het kinderspel is voor een Chinook of C-130 om de Marauder op te pakken en te ‘airdroppen’. BMW liet deze informatie toevallig achterwege in het persbericht van de nieuwe X5.

Stuurwissel

Paramount levert de Marauder in vele markten, waaronder thuisland Zuid-Afrika. Ook Azerbeidzjan, Kazachstan, Congo, Gabon, Malawi, Ghana, Nigeria, Mozambique en Singapore gebruiken de Marauder, maar niet al deze landen rijden aan dezelfde kant van de weg. De Marauder Mark 2 heeft daarom ook alles zo ingesteld dat je binnen twee uur het hele stuurhuis van plek kunt wisselen. Dit om je volgens Paramount klaar te stomen voor het ‘asymmetrische aspect van oorlogsvoering’. Weer zo’n zin die je niet vindt in de persmap van een Toyota Aygo X. Omgekeerd ga je trouwens geen 7 inch multimediascherm met draadloze telefoonoplader en Apple CarPlay vinden in de Marauder.

Verdere veranderingen aan de Marauder zijn algemene updates om het comfort en de ergonomie te verhogen. Kopen kan alleen als je het nodig hebt en dat betekent dat je eigenlijk Leider Inkoop Defensiematerieel van een land in Afrika of het Midden-Oosten moet zijn. Het blijft leuk, zo’n onverwoestbare beul.