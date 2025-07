Renault 5 ‘Williams’ is een keigave Nederlandse special edition

Hier worden we wel vrolijk van.

De nieuwe Renault 5 weet zelfs het hart van verstokte petrolheads te veroveren. Deze auto is retro op precies de juiste manier. Nu is er een Renault 5 die nog een tandje extra retro is: de Monte Carlo Edition. Deze uitvoering is geïnspireerd op de Clio Williams.

Het is géén officiële special edition, maar een leuk projectje van een Nederlandse dealer. Zeeuw & Zeeuw heeft in samenwerking met Re-Volve deze uitvoering gecreëerd. En het blijft niet bij één exemplaar, ze maken er 25. Daarmee is het een heuse limited edition.

De donkerblauwe kleur wordt gewoon af fabriek geleverd, dit is Bleu Nocturne. Het enige wat Re-Volve aan de buitenkant heeft toegevoegd zijn eigenlijk de 19 inch velgen en de striping. Toch geeft dit de auto meteen een andere uitstraling.

Bovendien is het interieur helemaal aangepakt. Binnenin zien we namelijk leer (geen optie af fabriek) en alcantara (ook geen optie af fabriek). Niet alleen de stoelen, maar ook het dashboard zijn bekleed met leer. Goudkleurige stiksels maken het plaatje compleet.

Je zult begrijpen dat dit niet de goedkoopste Renault 5 is. Via de website van Zeeuw & Zeeuw wordt de auto aangeboden voor €37.995, met 120 pk en 40 kWh accu. Dat is een meerprijs van zo’n 10 mille. Maar dan heb je wel een van de 25 mooiste Renault 5’s van Nederland.