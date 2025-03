Eerste special edition van de R5 is nu te bestellen

De Renault 5 Roland-Garros is eindelijk te bestellen.

De Renault 5 is razend populair. Dat is nog niet te zien in de Nederlandse verkoopcijfers, maar die moeten misschien nog even op gang komen. Voor de liefhebbers is er nu nog een extra versie die je kunt kiezen. De eerste special edition is een feit.

Het betreft de Renault 5 Roland-Garros editie. Die kennen we al langl, want die werd begin vorig jaar al onthuld. In 2023 werd de Roland-Garros zelfs al getoond als concept car, voordat de productieauto überhaupt was onthuld.

Deze special edition heeft dus genoeg aandacht gehad, maar zo bijzonder is het allemaal niet. We zien gewoon een witte Renault 5. Als je heel goed kijkt zie je dat er aan de voorkant van het voorportier een Roland-Garros-logo staat, met Andreaskruizen. Verder heeft de Rolan-Garros velgen die we nog niet op de andere versies gezien hebben.

Aan de binnenkant zien we lichtgrijze bekleding, die volgens Renault geïnspireerd is op sportkleding. Op de stoelen zien we Roland-Garros-logo’s terug en op het dashboard staat Roland-Garros Paris. Het gedeelte van de middenconsole waar je draadloos je telefoon kunt opladen is uitgevoerd in de kleur van gravel. Het hoogtepunt is de versnellingshendel, die eruit ziet als het uiteinde van een tennisracket. Roland-Garros is ten slotte een tennistoernooi.

De Roland-Garros is alleen te bestellen in combinatie met de grotere 52 kWh accu. Met een prijskaartje van €35.990 is ‘ie €1.500 duurder dan de huidige topuitvoering. Dat valt dan weer mee. Je hoeft trouwens niet per se in het wit te bestellen, je kunt ook kiezen voor donkerblauw, matgrijs of zwart.

Bestellen kan per direct, maar dan moet je wel een R5 Roland-Garros R Pass-bezitter zijn. Met die pas van €150 kun je eh… een Renault 5 Roland-Garros bestellen. Als je geen pashouder bent kom je pas later aan de beurt.