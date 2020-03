Dit zijn de 10 duurste auto’s van het afgelopen weekend

De 10 duurste auto’s van het afgelopen weekend op een rijtje.

Dankzij redenen die we nu even niet bij de naam zullen noemen, zijn de veilingen tegenwoordig ook even iets anders. Het zijn natuurlijk gewoon enorme evenementen waar een hoop mensen op af komen.

Daarom ging men bij RM Sotheby’s onlangs even wat anders te werk. In plaats van een veiling op locatie in Palm Beach, werd er een online veiling gehouden. Sterker nog, het was exact dezelfde veiling, alleen verliep alles online of telefonisch. Dat gebeurt tegenwoordig overigens ook best vaak. Veel rijke verzamelaars zijn dermate druk dat ze er niet elke keer bij kunnen zijn en het sowieso al op afstand deden. Dus in principe is het business as usual, dus.

De uitslag was weer bovengemiddeld interessant. De uitslagen waren niet extreem, maar daar waren de deelnemers ook niet naar. Dat was vorige keer nog wel het geval. Desalniettemin zaten er een paar prijzige auto’s tussen waarbij men mooi kan weg kwijlen. In totaal werd er 13.700.000 dollar opgehaald. Uiteraard zetten we de 10 duurste auto’s op een rij. We beginnen met 10 en eindigen met de nummer 1:

10. Ford GT

2006

$ 242.000

Chassisnummer: 1FAFP90S76Y400701

9. Ferrari 330 GT 2+2 Series II

1966

$ 260.000

Chassisnummer: 8627

8. Lamborghini Countach LP 5000S

1983

$ 275.000

Chassisnummer: ZA9C00500CLA12512

7. Lamborghini LM002

1992

275.000

Chassisnummer: ZA9LU45A8LLA12287

6. Jaguar E-Type Series 1 3.8 Litre Roadster

1961

280.500

Chassisnummer: 875195

5. Ferrari 458 Speciale

2015

$ 324.500

Chassisnummer: ZFF75VFA0F0208869

4. Rolls-Royce Silver Cloud III

1963

$ 434.500

Chassisnummer: SCX361

3. Shelby 289 Cobra

1963

682.000

Chassisnummer: CSX 2095

2. McLaren Senna

2019

$ 847.000

Chassisnummer: SBM15ACA6KW800146

Porsche 911 GT2 (993)

1996

$ 891.000

Chassisnummer: WP0ZZZ99ZTS392164

De volgende veiling vindt plaats in Monterey in het weekend van 14 en 15 augustus 2020. Mochten de omstandigheden het niet toelaten, wordt deze veiling ook online gehouden. Uiteraard publiceren wij dan weer een top 10 duurste auto’s van het betreffende weekend.