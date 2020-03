Deze auto’s brachten dit weekend het meeste op

Smullen geblazen!

Dit weekend was het weer feest voor de liefhebbers van het meest exclusieve spul dat de autowereld te bieden heeft. Op het Amerikaanse Amelia Island vond namelijk de jaarlijkse veiling van RM Sotheby’s plaats. Een dergelijke veiling stelt eigenlijk nooit teleur. We zetten de hoogtepunten voor je op een rijtje.

Ferrari Enzo: €2.433.213

De ster van de show was deze Ferrari Enzo, althans, als we af moeten gaan op de opbrengst. De auto was niet bijzonder uitgevoerd, maar dat hoeft ook niet. Het is een van de slechts 399 Enzo’s en de auto heeft er nog 3.000 km op zitten. Meer is er blijkbaar niet nodig voor een hoge opbrengst. Helemaal standaard is deze Enzo ook weer niet, want er hangt wel een Tubi-uitlaatsysteem onder.

Bugatti Type 57 Cabriolet: €1.448.655

Door alle aandacht die de Veyron en de Chiron naar zich toe trekken zou je de klassieke Bugatti’s haast vergeten. De auto’s hebben echter zo ook hun doelgroep, wat blijkt uit de hoge bedragen die er nog altijd voor neergeteld worden. Dit specifieke exemplaar dateert uit 1938. Het koetswerk van deze unieke driezits-variant is destijds gemaakt door het Belgische bedrijf D’Ieteren.

Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso: €1.402.080

Een lijstje met hoogste veilingopbrengsten is natuurlijk niet compleet zonder ten minste één Ferrari 250. De Berlinetta Lusso wordt gerekend tot de meest elegante Ferrari’s uit de geschiedenis van het merk. Het donkerblauwe exterieur in combinatie met een lichtbruin interieur vormt ook een erg smaakvolle combinatie.

Ferrari 250 GT Cabriolet Series II: €1.185.209

De Berlinetta Lusso was niet de enige 250 die onder de hamer ging. Deze Series II Cabriolet uit 1961 bracht iets minder op, maar is zeker niet minder fraai.

Duesenberg Model J Stationary Victoria: €1.160.912

Bugatti’s zijn zeker niet de enige vooroorlogse auto’s die geld opleveren. Voor deze one-off Duesenberg uit 1932 werd ook een stevig bedrag neergeteld.

Duesenberg Model J Convertible Coupe: €991.600

De Duesenberg wordt op de voet gevolgd door nog een Model J van hetzelfde merk, ditmaal een exemplaar uit 1930. Deze bleef nog net onder de miljoen euro. Fun fact: deze auto was ooit in het bezit van Jake Factor a.k.a. ‘The Barber’, een gangster die actief was in Chicago.

Porsche 959: €917.984

Op de veiling gingen zowel een Ferrari F40 als zijn gedoodverfde concurrent, de Porsche 959, onder de hamer. De F40 werd niet verkocht, de 959 wel. Het is een van de 337 exemplaren die Porsche bouwde.

Cadillac V-16 Sport Phaeton: €701.605

We begeven ons weer even in vooroorlogse sferen met deze Cadillac. Dit exemplaar dateert uit 1930. Zoals de naam al doet vermoeden bevindt zich onder de motorkap een gigantische 7,4 liter grote V16.

Bugatti Type 57C Stelvio: €696.706

Sommige modellen zijn nu eenmaal erg gewild. Dat blijkt uit het feit dat we een tweede keer een Bugatti Type 57 tegenkomen. Deze keer gaat het om een Stelvio uit 1939.

Porsche Carrera GT: €686.810

Last but not least: het is een afgezaagde uitdrukking, maar zeker van toepassing op deze auto. De Carrera GT is een van de meest iconische en begeerlijke auto’s van het vorige decennium. Opvallend genoeg is de auto een factor drie goedkoper dan de eerder genoemde Enzo.

Er zijn dus een aantal gelukkigen die dit weekend op Amelia Island-veiling een erg fraaie aanwinst hebben gedaan. De meesten van ons zullen zich helaas nooit in die positie bevinden, maar dromen is ook leuk. Dus: welk van de tien wordt het?

Foto’s: RM Sotheby’s