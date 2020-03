Aston Martin moet geld lenen na investering Stroll

Jazeker, het is Aston Martin dat geld nodig heeft. Het merk heeft geluk met zo’n zakenman als Lawrence Stroll.

De meest opmerkelijke merken komen eigenlijk uit Groot-Brittannië. De meest wonderlijke creaties komen er vandaan. De ingenieurs zijn er inventiever dan waar ook ter wereld. Ondanks dat er al jaren geen fatsoenlijke middenklasser in het Verenigd Koninkrijk van de band rolt, zijn de meeste specialisten gevestigd in Engeland.

Iconisch

Van alle Britse merken is Aston Martin misschien wel het meest iconisch. Het gaat helaas al een tijdje niet al te best. De nieuwe modellen slaan niet heel erg aan, terwijl er fors in is geïnvesteerd. Met name het succes van het kleinere model (V8 Vantage) blijft vooralsnog uit. Nu is alle hoop gevestigd op de Aston Martin DBX. Sterker nog, eigenlijk zou Aston Martin allang kopje onder zijn gegaan. Zeker met de huidige crisis.

Yew Tree

Gelukkig was daar Lawrence Stroll. Officeel valt Aston Martin onder het ‘Yew Tree’-consortium, dat wordt geleid door Lawrence Stroll. Dit consortium heeft Aston Martin onlangs voorzien van een financiële injeecte van (in totaal) 536.000.000 pond. Je zou denken: alles is nu koek en ei. De injectie was echter nog vlak voor de corona uitbraak. Volgens The Financial Times heeft Aston Martin nog eens 100.000.000 erbij moeten lenen.

Niet voldoende

De krant meldt dat Aston Martin niet voldoende werkkapitaal heeft om de komende 12 maanden te kunnen functioneren. Dat was eigenlijk al het geval vóór de uitbraak van de pandemie. Nu het coronavirus zowel de markten als fabrieken stillegt, wordt de situatie nog erger voor Aston Martin. Naar het schijnt heeft Aston Martin al krediet aangevraagd, mochten ze in geldnood komen. Wel zijn er twee voorwaarden: het bedrag moet voor 8 juli worden opgenomen en de rente schijnt erg hoog te zijn.

Toekomst

Ondanks de tegenslagen ziet het er goed uit voor Aston Martin. Lawrence Stroll heeft het Racing Point formule 1-team al overgenomen. Het is de bedoeling dat dit team binnenkort verder gaat als Aston Martin F1. Het kan niet anders zijn dan dat Lawrence Stroll wist dat Aston Martin geld ging kosten. Een ding is zeker: het is een bijzondere prijzige manier om je zoon (Lance Stroll) bij een topteam onder te brengen.