Dit zijn de 8 duurste occasions in NL (met een handbak)

Even de hypotheek ophogen, dus!

Zoals wij weten wordt de handbak met uitsterven bedraagt. In de gemiddelde boodschappenauto zul je de roerstaaf nog wel een tijdje kunnen aantreffen, maar bij de leuke auto’s zie je het helaas telkens minder. De automaten zijn tegenwoordig beter, sneller en efficiënter dan ooit. Zo goed, dat een handbak eigenlijk geen bestaansrecht heeft. Althans, als het gaat om pure cijfers. Maar er zijn voldoende auto’s waarbij dat absoluut niet uitmaakt.

Een handbak biedt namelijk, heel erg cliché, extra beleving. Je bent zelf onderdeel van het proces. Een handbak maakt een betere chauffeur van je. Kortom, een handbak is voor de liefhebber onontbeerlijk. Dit zijn de 8 duurste auto’s met handbak die we op Autotrack.nl konden vinden:

Ferrari 512 BBi

€ 329.000

1983

27.083

Voor dit geld kun je een 488 GTB met wat opties kopen. Dan heb je een absolute topsporter met uitstekende prestaties en fabrieksgarantie. Als het wat stijlvoller en avontuurlijker mag, overweeg deze Ferrari 512 BBi eens. Dit exemplaar kost weliswaar ook een flinke duit, maar echt afschrijven zal ‘ie niet meer gaan doen. De vijfspaak velgen, de klapkoplampen, de two-tone lak en die magnifieke grille maken het plaatje helemaal af. Onder de kap huist een 4.9 platte V12 met Bosch K-Jetronic inspuiting, vandaar de ‘i’ in de naam.

7. Porsche 911 GT2 RS (997)

€ 385.000

2011

32.055 km

Voor veel mensen geldt dat ze veel moeten verdienen om een 911 te kunnen rijden. Op een gegeven moment kom je op een punt dat het juist geld oplevert als je een 911 gaat rijden. Zo kon je in 2011 een splinternieuwe 911 GT2 RS aanschaffen. Voor opties koste deze auto iets meer dan 3 ton. Tegenwoordig moet je dat bedrag minimaal meenemen om er anno 2018 eentje te kunnen aanschaffen. Deze 911 GT2 RS is op dit moment de duurste in Nederland. Het is eigenlijk niet eens zo’n bijzondere uitvoering. Zo heeft deze GT2 RS de standaardlak en niet eens de schaalstoelen of het rode alcantara aan de binnenkant.

6. Lamborghini Countach 25th Anniversary

€ 428.000

18.553 km

1989

Voordat Lamborghini eigendom was van Audi, moest het merk bijna elk jaar de eindjes aan elkaar eind het knopen. Een nieuwe auto ontwikkelen is peperduur, dus Lamborghini deed zo lang mogelijk over een model. De auto kwam in 1974 op de markt en zou een lange tijd in productie blijven. Om het 25 jarig jubileum van Lamborghini te vieren werd deze Special Edition op de markt gebracht. Horacio Pagani (inderdaad, van de Zonda en Huyara) was verantwoordelijk voor de bizar dikke bodykit. Het design was nu niet zo puur als voorheen, maar de auto zag er eind jaren ’80 nog steeds futuristisch uit. Erg knap. Voor iets meer dan vier ton staat deze stijlvol uitgevoerde auto voor je deur.

5. Porsche 356 A 1600 Speedster T1

€ 525.000

1957

40 km

Als je op zoek bent naar de aller-langzaamste auto voor het meeste geld, kijk dan niet verder dan deze 356 Speedster. Het is voornamelijk de uitvoering en de bijzondere staat van de auto die de prijs bepaald. Nu zijn 356’s nooit goedkoop, maar een Speedster is standaard bizar duur. Heb je een exemplaar dat in concourstaat verkeert met matching numbers dan kun je een half miljoen vragen, klaarblijkelijk. Heb jij ook zin om 8.750 euro per pk te betalen, koop dan deze 356 Speedster.

4. Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring

€ 625.000

1973

79.139 km

De Mona Lisa onder de Porsches. Een van de meest iconische 911’s aller tijden. Zelfs @CasperH en @Wouter waren absoluut niet imuun voor de charmes van deze lichtgewicht Porker. Een 911 uit deze periode is absoluut niet zeldzaam en zelfs van deze RS zijn er aardig wat gebouwd. Het is gewoonweg een favoriete auto onder de verzamelaars. Dit is Genesis als het op de ‘RS’-modellen gaat. Bekijk hier DEEL 1 en DEEL 2 over de gaafste RS-Porsches aller tijden. Deze babyblauwe ‘Touring’ moet meer dan een half miljoen kosten. Ze zeggen altijd dat dit een topinvestering is, maar als je met deze prijzen moet instappen kun je er niet te veel van verwachten. Zeker niet met 80.000 km (!) op de klok.

3. Jaguar XJR-15

€ 995.000

1991

84 km

De historie van de Jaguar XJR-15 is misschien wel interessanter dan de auto zelf. Vandaar dat wij van AutoBlog.nl deze oudejaarsspecial erover hebben gemaakt. De XJR-15 is een straatuitvoering van de gelijknamige raceauto. Sterker nog, het was eigenlijk gewoon een raceauto. Toevallig zaten er knipperlichten op. De motor was een hemelse zes-liter V12 met 450 kok, alhoewel dat voornamelijk door een restrictor kwam. Het was die V12 die klanten van de XJ220 beloofd werd, maar zij kregen een ‘gedowngrade’ V6 met dubbele turbo. Wil je ook een stukje obscure historie in garage hebben staan? Koop dan deze Britse supercar voor net geen miljoen.



2. Ferrari F40

€ 1.350.000

1988

2.000 km

Tegenwoordig is het een verplicht nummertje als je een redelijke autocollectie wilt aanleggen. De F40 is om meerdere redenen legendarisch. Weinig auto’s weten het ‘raceauto voor de straat’ zo goed over te brengen als de F40. Het is de laatste Ferrari waar Enzo Ferrari zelf nog een hoedtik aan gaf. In tegenstelling tot wat weleens wordt aangenomen is de F40 gewoon een ‘productie’-Ferrari geweest. Jarenlang kon je de auto gewoon bestellen. Dat zie je terug in de prijzen. Natuurlijk, spotgoedkoop zijn ze niet. Maar als van de F40 er maar 400 waren gebouwd (zoals de Ferrari Enzo bijvoorbeeld) zou de waarde vele malen hoger liggen. Dat maakt deze peperdure auto tot een koopje.

1. Ferrari F50

€ 1.900.000

1996

19.000 km

De duurste auto van Nederland is, hoe kan het eigenlijk ook anders, een Ferrari. Het is wel een van de meest discutabele Ferrari’s ooit gebouwd. Persoonlijk vind ik de auto geweldig. Een motor die daadwerkelijk een link heeft met een F1-blok en mede daardoor een hemels geluid voortbrengt. De styling is niet voor iedereen weggelegd: @Dizono vindt hem verschrikkelijk lelijk, anderen weer bloedmooi. De auto was destijds niet echt een succes omdat de auto langzamer was zijn voorganger. Tegenwoordig stijgt de F50 gelukkig weer in aanzien. Ook in prijs trouwens, want je hebt bijna 2 miljoen nodig om deze felrode Ferrari F50 op de inrit te parkeren.