Het bewijs dat de 308 GTI drie keer beter kan!

De auto heeft in elk geval potentie.

In Hot Hatchland is er een ware oorlog ontketend. Met name in het C-segment is de concurrentie moordend. Renault heeft de nieuwe Mégane Renault Sport, de Honda Civic Type-R is voor velen de nieuwe benchmark en Hyundai doet leuk mee met de i30 N Performance. Ford zal binnenkort broeden op een nieuwe Focus ST en Focus RS, terwijl VAG een compleet arsenaal aan Hot Hatches heeft in de vorm van de Audi S3/RS3, Seat Leon Cupra/Cupra R en de VW’s Golf R en Golf GTi. Wil je een premium Hot Hatch met de aandrijving op de goede wielen kun je bij BMW nog een M140i bestellen. Kortom, keuze te over.

Dat zorgt ervoor dat sommige auto’s wat ondergesneeuwd raken. De Alfa Romeo Giulietta Veloce bijvoorbeeld. Maar de grootste outsider is de Peugeot 308 GTI. In tegenstelling tot bij de Alfa Romeo heeft is daar echt werk van gemaakt. Peugeot Sport nam de 308 grondig onder handen en het resultaat mag er zijn. @Wouter kon er tijdens de rijtest niet bijzonder veel aan opmerken. De 308 GTI mocht wel iets minder anoniem zijn en de motor mocht ook wel iets bruusker meer paarden op de vooras loslaten.

En precies dáár komen de heren van Clemens Motorsport om de hoek kijken. Clemens is een Duits bedrijf dat zowel een Peugeot dealer is als PSA tuner. Daarnaast zijn ze ook actief in de autosport. Zo werd er geracet en rally gereden met auto’s als de Peugeot 208 (24 uur van de Nürburgring) en Citroen DS3. Geen koekenbakkers dus, bij Clemens Motorsport weten ze wat ze doen. Zo ook met de 308 GTI De motor van de 308 GTI is met zijn 1.598 cc niet wereldschokkend groot, maar Peugeot Sport heeft het blok verstevigd en aangepast om hogere vermogens aan te kunnen. Er zit dus een beetje rek in het blok.

Voor de goede orde, standaard levert de Peugeot 308 GTI 270 pk vermogen en 330 Nm aan koppel. Bij Clemens Motorsport is het mogelijk om die cijfers te laten stijgen. Stage 1 is enkel optimalisatie van de software en zorgt voor 290 pk en 360 Nm. Stage II is iets omvangrijker. Dan wordt er een grote intercooler gemonteerd evenals een open luchtfilter. Deze onderdelen zijn door Clemens zelf ontwikkeld en zorgen voor 303 pk en 380 Nm. De derde keuze is Stage III, dankzij een ander uitlaatsysteem levert de motor 310 pk en 400 Nm. Mocht je net als Casper het uiterlijk iets te timide vinden, kun je opteren voor deze ‘CC-Zero’ velgen van Schmidt Revolution. Dan is de 308 GTI eigenlijk zoals ‘ie had moeten zijn.