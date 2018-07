Dit is de aller-, allerlaatste Huayra Coupé. Echt waar.

Ergens vinden we dit heel erg moeilijk te geloven.

Je zou het niet zeggen, maar de Pagani Huayra gaat alweer een tijdje mee. De opvolger van de Zonda is namelijk sinds 2011 in productie. Het was altijd de bedoeling dat de Huayra een zeldzame auto zou blijven. Daar zorgde de aanschafprijs natuurlijk wel voor, maar ook het feit dat er maar 100 exemplaren van gebouwd zouden worden. Althans, per carrosserievorm.

Het moment is aangebroken dat de 100e Huayra met gesloten dak geproduceerd is. Speciaal voor de gelegenheid heeft de gefortuneerde eigenaar gekozen voor een kleurenschema dat doet denken aan de auto van de zaak van Hamilton en Bottas. De auto heeft ook een naam: Pagani Huayra Il Ultimo. Een tijdje geleden konden we de renders aanschouwen, dit is de Il Ultimo in het ‘echt’.

De Il Ultimo is grijs met de kenmerkende Petronas striping. Uiteraard is er extensief gebruik gemaakt van koolstofvezel, een specialiteit van Horacio Pagani. Onder de kap huist een 6.0 V12 met dubbele turbo, goed voor 800 pk en 1.100 Nm. Qua prestaties zit het dus wel snor, dunkt mij. Je kan de Ultima verder herkennen aan de splitter, roofscoop, skirts, diffuser van de Huayra Tempesta. Pagani zal zich nu bezig gaan houden met enkel de Roadster-variant, totdat daar ook 100 van geproduceerd zijn.

Of het echt de allerlaatste zijn, durven wij te betwijfelen. Niet omdat we Horacio Pagani niet op zijn blauwe ogen geloven, maar voornamelijk door de Zonda. Op een of andere manier blijven Horacio per ongeluk Zonda’s bouwen. De laatste Zonda was aangekondigd in 2010.