Dit zijn de auto’s van Gucci Mane

B*tch stop the comparisons I'm not these other artistses I'm Gucci Mane, La Flare My neck on that real retarded shit

Als filmfan ken je Gucci Mane wellicht als (een van) de punchline(s) in de film Springbreakers van Harmony Korine. Gucci speelt hierin de grote rivaal van hoofrolspeler James Franco, wiens karakter ‘Alien’ losjes gebaseerd is op rapper Riff Raff. Als je niks hebt met rap dan zou je zowel Gucci Mane áls Riff Raff al snel afdoen als een stel losers.

Maar dan oordeel je wellicht te snel. Gucci Mane, geboren als Radric Delantic Davis, is namelijk het levende bewijs van het feit dat als je maar aan blijft rappen je soms nog eens ergens komt in de wereld. De voormalig drugdealer heeft inmiddels ontiegelijk veel albums en mixtapes op zijn naam staan en lijkt alleen al door de omvang van zijn oeuvre inmiddels iets van respect afgedwongen te hebben in de industrie. Hij heeft zelfs een hitje gehad met Kanye West genaamd P**** Print.

De noeste arbeid werpt zijn vruchten af, want Gucci kocht ondanks een blauwe Rolls Wraith voor zijn vrouw. Niet veel later heeft hij voor zichzelf ook wat leuks gekocht, namelijk deze hardblauwe McLaren 720S die hij de glaciermobile noemt. Niet de hele collectie van Gucci is overigens blauw. Hij heeft kennelijk ook nog een rode Phantom Drophead Coupe met swekkerwielen. Niet verkeerd toch? (via celebritycarsblog)





Image-Credit: Gucci Mane via Instagram