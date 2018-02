Dit is de nieuwe Mercedes A-Klasse! [updated]

In 's lands hoofdstad Amsterdam vond zojuist de wereldpremière van de nieuwe Mercedes A-Klasse plaats!

Met de vorige Mercedes A-Klasse gooide Mercedes het over een geheel andere boeg. Voorheen was de A-Klasse altijd een beetje een gezapig hoog ding voor bejaarden (mits er geen elanden overstaken), maar met de W176 was dat voorgoed verleden tijd. De A-Klasse moest nu rechtstreeks de strijd aangaan met de A3 en BMW 1-serie, beide premium C-segmenters met een ‘sportief’ randje. Het doel was onder andere om een jonger publiek aan te spreken. Die opzet slaagde wonderwel: volgens Mercedes was de koper van de W176 gemiddeld tien jaar jonger dan die van zijn voorgangers.

Na een relatief korte productcyclus van zes jaar acht Mercedes de tijd echter alweer rijp voor een geheel nieuwe generatie A-Klasse. Zojuist stond uitgaand CEO Dieter Zetsche relaxt en met ietwat rode oogjes op een podium in Amsterdam, om de nieuwe baby-Merc officieel voor te stellen aan de wereld.

Het interieur van de nieuwe A-Klasse op het MFA-platform hadden we al gezien. Veel focus ligt op het nieuwe Mercedes-Benz User Experience (MBUX) infotainmentsysteem. Met dit hypermoderne systeem wil Mercedes benadrukken dat wanneer je de instapper van het gamma kiest dit niet betekent dat je niet in een hoogwaardige auto zit. Een ander puntje dat Mercedes graag wil benadrukken is dat de A-Klasse wat meer ruimte biedt dan voorheen. De wielbasis is 30 millimeter langer dan voorheen en de spoorbreedte voor groeide met 14 millimeter. Dit vertaalt zich in meer praktische bruikbaarheid in vergelijking met het vorige model.

Dan is het moment eindelijk daar! Terwijl een Noorse zangeres een deuntje neuriet zien we jonge mensen in skinny jeans over het beeld bewegen. Daarna komen er twee nieuwe A-Klasse’s het podium oprollen in de kleuren rood en wit. Wat valt direct in het oog?

De styling doet direct denken aan de nieuwe Mercedes CLS, met die spitse lampen en een enigszins ‘zunig’ kijkende mond. En profil lijkt de auto veel op zijn voorganger. Iets gladder en minder scherp wellicht. De achterkant doet wat generiek aan, maar ziet er toch wel prettig uit. Een goede combinatie van ronde gedrongen vormen, die waarschijnlijk vooral op de versies met sportieve aspiraties mooi werkt in het echt. Onze vliegende reporter @wouter is bij het gebeuren aanwezig dus hij zal hier later vast meer over kunnen vertellen. Tot die tijd, check de gallery HIER!

De techniek onder de kap is ook verniewd. Bij de marktstart zijn er drie motoren beschikbaar, twee benzineblokken en een diesel. De (voorlopige) instapper op benzine heet A200 en heeft een 1.33 liter grote vierpitter (M282) onder de kap die, wanneer ‘ie gekoppeld is aan de 7G-DCT transmissie, beschikt over cilinderuitschakeling. Deze motor levert 163 pk. Een stapje hoger staat de A250 met een goede oude inhoud van 2.0 liter (M260). Dit blok levert 224 pk. Dieselaars moeten het in den beginne stellen met de A180d, die 116 pk haalt uit een inhoud van anderhalve liter. Kenners weten dat dit blok stiekem afkomstig is van Renault.

Al met al is onze eerste indruk dat Mercedes een goede troef in dit segment heeft neergezet. De auto zal het vooral moeten opnemen tegen de Audi A3 en de BMW 1-serie. Die laatste zal binnen afzienbare tijd vervangen worden en voor het eerst met voorwielaandrijving op de markt komen. BMW mag wat dat betreft aan de bak om ook zonder RWD een geduchte concurrent te creëren voor de A.

UPDATE: we hebben nu ook de pics van Mercedes zelf. Alle 145 stuks. Begluur ze in de gallery.