Mercedes registreert waslijst aan nieuwe namen

G73, iemand?

C63, C43 of G65. Van de typenamen van automerken kun je tegenwoordig geen chocola maken. Voorheen was het nog een referentie naar de motorinhoud. Vandaag de dag heeft dat er nog weinig mee te maken. De C63 heeft een 4.0 V8, de C43 moet het doen met een 3.0 V6 en de G65 een 6.0 V12.

Mercedes gaat door met het verzinnen van creative namen, want het automerk heeft recent een lijst aan nieuwe namen laten registreren. Sommige namen doen denken aan het verleden, zoals G73. Met deze naam zal Mercedes echter niet bedoelen dat er een 7.3 AMG V12 (Pagani!) in het vooronder komt te liggen. Alhoewel, met die Duitsers weet je het maar nooit. Zie G 650 Landaulet en de G63 6×6 als voorbeeld in de categorie knotsgekke projecten. Hoop doet leven, nietwaar?

Eerder dit jaar werd bekend dat er een AMG 53-lijn gaat komen. Daarnaast komt er ook een instapper onder de A, CLA en GLA 45-serie. We zien het allemaal terug in deze registraties. Tevens zien we al reeds bekende namen opduiken. Je checkt het lijstje hieronder. Hou er rekening mee dat een automerk doorgaans niet alle typenamen gebruikt die men laat registreren. (via Auto Guide)

G 73

GLS 73

S 73

GLC 63

GLE 63

GLS 63

CLA 53

GLA 53

GLB 53

CLS 50

GLC 50

GLE 50

GLS 50

SL 50

SLC 50

A 40

CLA 40

GLA 40

GLB 40

GLC 40

GLE 40