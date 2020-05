Autojunk Foto van de Maand – April 2020

Lockdown of niet, er werd de afgelopen maand weer genoeg moois geüpload. Dit is het beste wat Autojunk te bieden had qua autofotografie.

Het is alweer volop mei, dus hoog tijd om de foto van de maand april bekend te maken. We zitten nog altijd in een ‘targeted lockdown’, maar dat betekent niet dat er geen auto’s op de gevoelige plaat vastgelegd kunnen worden.

Een fotoshoot met een auto is namelijk prima mogelijk zonder de regels te overtreden. En dat het op bepaalde locaties nu rustig is biedt juist kansen voor de fotografen onder ons.

Gastjurylid is deze keer @twinphotographys, die er vorige maand met de winst vandoor ging. Hij besliste mee over de top drie van deze maand.

Eerst de nummer drie, die tot stand is gekomen zonder inmenging van het gastjurylid. Anders zou hij op zichzelf gestemd hebben, en daar doen we natuurlijk niet aan. @twinphotographys wist namelijk deze maand opnieuw indruk te maken met deze fotoshoot in Amsterdam. De monumentale panden van onze hoofdstad vormen een perfect decor voor een stijlvolle GT als de Aston Martin DB11.

Het hele set is de moeite waard, maar we moeten er toch één kiezen en dat is deze foto bij het Scheepvaartmuseum geworden. De locatie is al erg sfeervol, maar dit wordt nog eens versterkt door de professionele bewerking van de kleuren. Daarom hoort deze foto thuis in het rijtje van de beste autofotografie die we afgelopen maand zagen op Autojunk. Toch waren er vorige maand foto’s die nog wat spannender en dynamischer waren.

Ook @row1 – een bekende naam bij de Autojunk Foto van de Maand – heeft weer van zich laten horen in april. Zijn fotoshoot met de oranje DBS was zeker een kanshebber, maar de podiumplaats gaat naar deze foto van een bijzonder dikke M4. Rowan laat zien dat hij een uitstekend gevoel heeft voor compositie. De schaduw van het gebouw en de lijnen van de parkeervakken zorgen ervoor dat de M4 in het middelpunt van de aandacht staat. De diagonale lijnen zorgen er ook nog eens voor dat de compositie lekker dynamisch is. De locatie is eveneens goed gekozen qua kleuren: in een grauwe omgeving knalt Austin Yellow er mooi uit.

@twinphotographys was ook enthousiast. Deze foto was voor hem zelfs de nummer 1. Waarom? “De auto staat super goed in het licht, terwijl er omheen schaduw is, zo gaat alle aandacht meteen naar de M4. Super mooi gedaan.” Hij had slechts één kritiekpuntje: “Een ding dat ik anders zou willen zien is dat het zonlicht een wat meer geel/gouden tint heeft, in plaats van wat paarsachtig.” Verder is de bewerking ietwat heftig, waardoor de foto nét niet de nummer 1 was.

En dan de winnaar van de Autojunk Foto van de Maand April 2020: Lennard Laar a.k.a. @lenny98. Hij fotografeerde een auto die doet waar hij voor gemaakt is: rijden. En niet zomaar een auto, maar een heerlijke gifgroene Project 8. Rolling shots kunnen voor de beste fotograaf nog verkeerd uitpakken, maar Lennard laat zien dat hij de kunst van de autofotografie beheerst. Er zit een goede dosis snelheid in de foto, terwijl de auto nog hartstikke scherp is. De bomenrij en het riet zorgen verder voor mooie perspectieflijnen in de foto. Dankzij de bewerking in de juiste dosering liggen ook de kleuren erg prettig op het netvlies.

Niemand is perfect, want de compositie had nog wel wat spannender gekund. Die gedachte had @twinphotographys ook. Hij had de auto zelf “meer aan de rechter- of juist linkerkant van het frame gedaan.” Dat nam niet weg dat deze foto ook in zijn top drie voorkwam. “Een heel mooi actieshot,” prijst hij Lennard. “Een erg knappe foto en natuurlijk een dikke wagen.” Reden genoeg dus om deze foto tot de winnaar uit te roepen. Gefeliciteerd, Lennard!

Deze maand is er uiteraard een nieuwe ronde. Samen met @lenny98 gaan we ons weer buigen over de beste autofotografie die we deze maand op Autojunk voorbij zien komen. Schroom dus niet om je eigen foto’s te delen!