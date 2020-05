AB Gemist: Jaguar F-Type R, 991 aankoopadvies en meer

Er was deze week genoeg te beleven met de Autoblog Video’s.

Maandag 11 mei – Jaguar F-Type R 2020 rijtest en video

Met een fris snoetje kan de Jaguar F-Type er weer tegenaan voor een rijtest. Uiteraard belandden we in de dikste: de Jaguar F-Type R met V8. Tot er weer een F-Type SVR komt is dit de Jaguar waarmee je de koning van de camping bent.

Dinsdag 12 mei – Opel Corsa-e topspeed run

De elektrische Opel Corsa-e zal met name in de stad een vlot karretje zijn. Zo accelereert de hatchback als je het pedaal vloert.

Donderdag 14 mei – Porsche 911 (991) aankoopadvies

De Porsche 911 is zonder meer de meest succesvolle sportauto van de wereld. In dit occasion aankoopadvies behandelen we de generatie 991 van de Porsche 911.

Vrijdag 14 mei – Aankoopadvies: beginnersauto voor 5.000 euro

In het verleden hebben we al eens adviezen gegeven voor beginnersauto’s met een budget van 500, 1.500 en 3.000 euro. Maar wat zijn leuke kandidaten als je even doorspaart en gaat shoppen met een budget van zo’n 5.000 euro?

Zaterdag 15 mei – 11 unieke dingen aan de Mercedes GLS

De Mercedes GLS is een SUV met veel verborgen snufjes en feiten. In deze video behandelen er we er elf.