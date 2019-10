Dit zijn de belangrijkste Golf mijlpalen aller tijden

En het zijn er nogal wat. Leesvoer voor op de maandagavond!

Afgelopen week werd de Volkswagen Golf onthuld. We zitten inmiddels al weer op de achtste generatie. De Volkswagen Golf is een bijzonder fenomeen. Ondanks constant veranderende omstandigheden weet de auto immer relevant én succesvol te blijven.

De Golf is al weer bijna 46 jaar oud. Daarom hebben wij van Autoblog speciaal voor jou dit overzicht gemaakt met alle hoogtepunten uit de geschiedenis van de Volkswagen Golf. In dit artikel nemen we niet de snelle uitvoeringen door, maar we bekijken wel elk belangrijke moment uit de Golf-historie. Komen ze!

1974: Golf I

In 1974 werd de Volkswagen Golf onthuld. Dat was ‘an sich’ eigenlijk al een mijlpaal. Dat het aartsconservatieve Volkswagen met een dergelijke auto kwam was ongelooflijk. De Golf was zeer modern dankzij de styling van Giugiaro en de technische layout: de motor dwars voorin met voorwielaandrijving. Uiteraard, Volkswagen was hier niet de eerste mee, maar het zette wel de toon in de klasse. De Golf was een stuk moderner dan Opel met zijn Kadett en de Ford Escort, die nog rondreden op bladveren, met starre achteras en achterwielaandrijving.

1976: Golf GTI

De Golf GTI kwam in 1976 op de markt. Wederom was Volkswagen niet de eerste die een snelle variant maakte van een reguliere C-segment middenklasser. Maar Volkswagen verfijnde wel zelf het recept en perfectioneerde het tot een auto die commercieel een succes was. De auto zou aanvankelijk ‘Sport Golf’ gaan heten en er zouden maximaal 5.000 van gebouwd worden. Het werden er meer. Oh, zo veel meer. De combinatie van een praktische hatchback en sportieve rijeigenschappen is nog steeds zeer aantrekkelijk.

1976: Golf 1.5 Diesel

De dieselmotor zal altijd een rode draad zijn in de geschiedenis van de Volkswagen Golf. Het begon allemaal in de herfst van 1976, toen VW dacht dat het een goed idee was om een 1.5 diesel in de Golf te hangen. De auto gaf een nieuwe betekenis aan het woord traag en inhalen was echt doodeng. Maar de Golf Diesel was heel erg zuinig en er waren niet veel compacte auto’s met een zelfontbrander, diverse Peugeots daargelaten.

1978: Golf Cabrio

Een ander belangrijke toevoeging aan het gamma van de Golf was de Cabriolet. Deze kwam in 1980 op de markt. De Golf Cabrio was wederom niet de eerste betaalbare cabriolet, maar misschien wel de eerste ‘saaie’ cabriolet. Dat is positiever bedoeld dan dat het klinkt. De Golf Cabriolet was voor zijn soort behoorlijk praktisch en het reed als gewone Golf, zij het iets zwaarder en flexibeler. Om te zorgen dat het niet té flexibel werd, kreeg de Golf Cabrio een rolbeugel, waarmee de auto de bijnaam ‘aardbeienmandje’ meekreeg.

1978: Golf GTD

De Golf diesel was erg zuinig, maar traag. De Golf GTD zette dat recht. Dankzij de toevoeging van een lagedruk turbo van de firma Garett leverde de 1.6 diesel nu, eh, 67 pk en 130 Nm. Nog steeds geen topwaarden, maar voor die tijd was het net acceptabel in een sportief getinte C-segment auto. Het leuke was natuurlijk dat je met de GTD niet alleen een sterkere motor tot je beschikking had, maar dat de auto ook daadwerkelijk beter reed en er gaver uitzag.

1986: Golf GTI 16v

Omdat Volkswagen erg tevreden was met het succes van de Golf, werd er vrij weinig veranderd aan het Golf-recept. Iets dat anno 2019 nog steeds van toepassing is. De Golf II kwam in 1983 op de markt. De GTI werd volwassener, maar niet direct leuker dankzij het hogere gewicht. In 1986 zet Volkswagen dat recht, met de 1.8 GTI 16v. Dankzij de dubbele bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder is de beademing aanzienlijk beter geregeld en dus de ontbranding. Het resultaat is 139 pk. De Golf GTI is niet zo heftig als sommige concurrenten, maar biedt een aansprekend totaalpakket. Iets wat tot de dag van vandaag nog geldt, eigenlijk.

1986: Golf Syncro

Eveneens nieuw voor 1986 is de Golf Syncro. Dit is niet zozeer een snelle Golf als wel een capabele. De auto kon rekenen op bescheiden populariteit in Alpenlanden. Het vierwielaandrijvingsysteem kon alleen besteld worden met de 90 pk sterke 1.8 viercilinder achtklepper (latere versies hadden iets meer paarden). Helemaal geslaagd was de Syncro niet. Het systeem was erg zwaar en nam veel plaats in beslag. De beenruimte achterin was minder omdat de achterbank naar voren geplaatst was en de bagageruimte was minder vanwege de hoge vloer.

1988: Golf GTI G60

In de jaren ’80 is er een ware strijd in Hot Hatch land: Turbo versus 16v. Het waren twee manieren om te zorgen dat een relatief modale motor meer vermogen krijgt. Bij Volkswagen komen ze met een derde optie in de vorm van de G-lader. De G-Lader is een soort mechanische compressor. Het voordeel is dat de gaspersons beter is dan bij een turbo. De GTI G60 komt in 1988 op de markt en levert maar liefst 160 pk en 225 Nm. Dat waren toen heel gezonde cijfers van een dergelijke auto. Op de zeer zeldzame GTI G60 16v Limited (een Golf met alles) krijgt de G60 zelfs vier kleppen per cilinder met 210 pk als resultaat. De G-lader heeft echter ook te maken met nadelen zoals betrouwbaarheid, hoge kosten en een relatief hoog verbruik. Aan het einde van 1994 is de techniek al weer uitgefaseerd.

1990: Golf Country

Bijzonder vooruitstrevend was de Golf Country. Dit was een crossover voordat de term bedacht was. In principe is het een opgehoogde Golf met stoere looks, maar daarmee doen we de Country tekort. Het aandrijfsysteem was in principe gelijk aan dat van de Golf Syncro. De Golf Country was een behoorlijk serieuze offroader. De auto was een heel stuk hoger, had een bullbar, beschermingsplaat onder de motor én subframe achter. Weetje waar je niets aan hebt, speciaal voor Volkswagen personeel zijn er 50 Country’s in GTI-trim gebouwd met een sterkere 1.8 motor. Ondanks dat je ze nog steeds weleens ziet in Noord-Italië en Zwitserland, was het een zeer beperkt succes, er zijn nog geen 8.000 exemplaren van gebouwd.

1991: Golf III GTI

In 1991 komt de Golf III op de markt. Ditmaal zijn de wijzigingen iets duidelijker dan voorheen, maar het blijft overduidelijk een Golf. De Golf III is aanzienlijk volwassener dan zijn voorgangers. Dat is jammer voor de GTI-liefhebbers, want de Golf III in GTI-trim verdient de naam niet. Ook de 16v biedt veel te weinig rijplezier om die drie letters te mogen dragen. Wel bijzonder: alle Golfs hebben vanaf nu elektronische brandstofinjectie.

1993: Golf VR6

De Golf GTI was dus een teleurstelling, maar de Golf VR6 was juist een verrassing. De VR6 komt in 1992 in de showrooms te staan en luidt een nieuw tijdperk in voor de Golf. Ondanks het hoge vermogen van 174 pk uit de 2.8 liter motor is de Golf een zeer vlotte allrounder, geen hete GTI. De motor is bijzonder omdat het zowel een V- als een lijn motor is. De blokhoek is slechts 15 graden, waardoor de VR6 één kop heeft.

1993: Golf Variant

Volkswagen heeft niet alle trends door. Terwijl Ford en Opel enorm veel stationwagons van de Escort en Kadett verkopen, heeft Volkswagen niet eens een alternatief. Pas in 1993 zien ze het licht en lanceren ze de Golf Variant. Het is nog een typische stationwagon voor die tijd: voornamelijk heel erg veel extra ruimte, er is niets sportiefs aan. Dat zet Volkswagen gedeeltelijk recht met de Golf Variant in VR6 trim, voorzien van een 190 pk sterke VR6 en vierwielaandrijving.

1993: Golf Cabriolet

Eveneens nieuw voor 1993 is de Golf Cabriolet. De eerste generatie werd zij-aan-zij verkocht met de Golf II. De auto was nu dusdanig verouderd dat het tijd werd voor een geheel nieuwe Cabrio. Wederom werd deze gebouwd door Karmann. In motorisch opzicht krijgt de Golf Cabriolet enkel saaie achtkleppers. Bijzonder is in 1997 de Golf Cabrio met dieselmotor.

1994: Golf TDI

Over diesels gesproken, in 1994 komt de Volkswagen Golf TDI op de markt. Ondanks dat TDI nu een ietwat sjoemelde bijsmaak heeft, was het een sensatie in de jaren ’90. De TDI motoren waren namelijk briljant. De eerste Golf 1.9 TDI had 90 pk en 202 Nm. Mede dankzij dat koppel waren de tussensprints uitstekend, terwijl het verbruik binnen de perken bleef. Ook bleek de motor redelijk goed te kietelen te zijn, waar de chiptuning-branche ook zijn garen bij kon spinnen.

1997: Golf IV

In 1997 zag de Golf IV het levenslicht. Deze werd een stuk hoger in de markt geplaatst dan zijn concurrenten. Daar kreeg je ook wat voor terug. De Golf IV had een zeer fraai interieur met fraaie afwerking en mooie materialen. Ga in een Astra of Focus uit die periode zitten en je ziet het direct. Toch was het niet allemaal hosanna: de Golf was zeer comfortabel, maar de sportieve GTI en V5 en V6 modellen waren erg saai om te rijden. Een dieptepunt voor de liefhebbers van hete hatchbacks.

1999: Golf TDI (pompverstuiver)

Nee, bij de Golf IV moet je je concentreren op de gewone modellen. In 1999 komt er een hele belangrijke versie, namelijk de 115 pk sterke TDI die je kunt herkennen aan de rode I en de rode D. Dit was de eerste Golf met pompverstuiver diesel, terwijl de rest van de concurrentie overging op common-rail diesels. De pompverstuivers waren zeer lawaaiig, maar leverden uitstekende prestaties (285 Nm) en waren erg zuinig. Latere varianten met pompverstuiver techniek hadden 100, 130 en zelfs 150 pk.

2003: Golf R32 DSG

Pas aan het einde van de carrière van de Golf IV komt er een versie waar de liefhebber wél blij van wordt, de Golf R32. In principe is het een doorontwikkeling van de New Beetle RSI. De Golf R32 heeft een 3.2 liter VR6 motor met 241 pk en standaard vierwielaandrijving. In 2002 wordt deze geleverd met een handgeschakelde zesbak, maar in 2003 is DSG leverbaar. Deze automaat met dubbele koppeling was toentertijd nog zeer exotisch. Pas later zou het uitgroeien tot een standaard in de autobranche. Ook nieuw in 2003: de 1.6 FSI met directe benzine injectie.

2003: Golf V

In 2003 komt ook de nieuwe Golf V op de markt. Aan de ene kant was dit een enorme verbetering ten opzichte van de IV, aan de andere kant een stap terug. Het dashboard was duidelijk van lagere kwaliteit en het interieur was duidelijk gemaakt van goedkopere materialen. Niet dat het niet acceptabel was in deze klasse, maar Golf rijders deden een stap terug. Onderhuids was het wél een enorme verbetering dankzij de onafhankelijke multilink achteras en de preciezere besturing. Daardoor was de Golf V comfortabeler én sportiever.

2004: Golf GTI

Eind 2004 slaat Volkswagen een sportieve richting in met de Golf GTI. De Golf III en Golf IV in GTI waren meer iets snellere Golfs met sportstoelen dan een echte GTI. De Golf V GTI grijpt terug naar het verleden met ruitjes-bekleding en de rode bies in de grille. Dankzij een 2.0 TSI motor heeft de GTI eindelijk weer voldoende power (200 pk) onder de kap. Maar het meest indrukwekkend is het onderstel, eindelijk heeft Volkswagen weer een leuk rijende GTI in het gamma.

2005: Golf GT

Nieuw in 2005 is de Golf GT. Het is de eerste auto met een zogenaamde ‘Twincharger’. Hiermee luidt Volkswagen het downsize tijdperk in, waarin we nu allemaal leven. De 1.4 motor heeft een turbo (voor de hogere toeren) én een mechanische compressor, die bij lagere toeren voor kracht zorgt. Hiermee is de Golf relatief zuinig en krachtig. Bij latere versies word de compressor niet meer toegepast.

2007: Golf Bluemotion

Rond deze periode denkt Volkswagen nog dat ze emissieproblemen het beste kunnen aanpakken met dieseltechnologie. De Golf TDI Bluemotion is het antwoord op de stijgende vraag naar hybrides en zuinigere auto’s. De Golf BlueMotion heeft een reguliere TDI-motor met 105 pk. Met diverse kleine aanpassingen (aerodynamica, transmissie, rolweerstand) weet Volkswagen het verbruik behoorlijk te drukken.

2009: Golf R

Ondanks de mindere perceptie van kwaliteit bleek de Golf V behoorlijk duur om te produceren. Volkswagen zette dat recht met de Golf VI. De Golf VI was meer dan een facelift, maar minder dan een compleet nieuw model. Het interieur was een stuk fraaier dan voorheen. Qua techniek was het minder spectaculair: de ingeslagen weg van de Golf V werd gevolgd. Wel compleet nieuw was de Golf R, de opvolger van de R32. Deze had weliswaar een viercilinder motor, maar wel met meer vermogen en koppel dan voorheen. Als bonus was ‘ie ook nog eens zuiniger en veel beter op te tunen.

2011: Golf VII

De Golf VI blijft maar een relatief korte tijd op de markt. In 2012 staat de Golf VII namelijk al klaar. Deze generatie is een enorme sprong voorwaarts. De Golf VII staat op het MQB-platform, met mede als resultaat dat de Golf VII een flink stuk ruimer én lichter is dan voorheen. In Europa zijn alle motoren ‘TSI’-motoren. Uiteraard maken de GTI en R modellen een (geslaagde) comeback.

2014: Golf GTE

In 2014 ziet de Volkswagen Golf GTE het levenslicht. Het is een plug-in hybride Golf met 1.4 TSI benzinemotor en elektromotor. Dankzij het totaal vermogen van 204 pk is het allerminst een stakker. De auto wordt in de markt gezet als de GTI onder de hybrides. Dat is niet helemaal correct, maar het is voor veel mensen hun eerste kennismaking met ‘stekkeren’. De auto is dankzij de lage bijtelling een hit onder de leaserijders.

2014: e-Golf

Dankzij het uitbreken van dieselgate zet Volkswagen in op elektrisch rijden. Daarvoor wordt er enorm veel geïnvesteerd in een complete familie van elektrische auto’s, de ID-lijn. Voordat het zover is, lanceer Volkswagen alvast de e-Golf. Het grote voordeel van de e-Golf is dat je redelijk anoniem aan het verkeer kan deelnemen. Het is geen rijdend statement. Qua laadtijd en actieradius is het allerminst een bijzondere auto. Het was slechts een overbrugging naar de ID.3.

2020: Golf VIII

Dankzij die ID.3 zou dit weleens de minst populaire Golf aller tijden kunnen worden. Niet alleen zijn er nu veel andere crossover alternatieven in de vorm van een T-Cross, T-Roc, Tiguan en Tiguan Allspace, ook de ID.3 gaat Golf-verkopen wegsnoepen. Om bij de tijd te blijven is de ~Golf VIII aanzienlijk efficiënter dan voorheen. Het is nu mogelijk om de motoren ook als -eTSI te bestellen, waarmee een mild-hybride systeem voor de ondersteuning zorgt. Deze voorziening is standaard op de versies met DSG.