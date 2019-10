‘Dacia krijgt spotgoedkope elektrische crossover’

Dit zou weleens een hit kunnen worden.

Als we kijken naar populaire auto’s in Nederland, komen er een paar dingen naar boven drijven. Denk aan lage bijtelling, lage (lease-)kosten en het liefst iets ‘SUV’-achtigs.

Voor een lage bijtelling moet een auto tegenwoordig een elektrische motor onder de kap hebben, anders betaal je gewoon vol tarief. Ook wordt het bedrag waarover je weinig bijtelling betaalt, telkens lager. Kortom, in Nederland zal een kleine, goedkope elektrische crossover een enorme hit kunnen worden. Let maar op de MG ZS EV, die nu met 30.000 euro een van de goedkopere elektrische crossovers is.

Daar gaat er eentje bijkomen. Renault gaat namelijk de City K-ZE naar Europa halen. Helemaal officieel brengt Renault het niet (vandaar de haakjes in de titel). Renault geeft aan dat er een variant van de KZ-E gepresenteerd gaat worden, als instapmodel voor de Z.E. lijn. Heel cryptisch, maar we kunnen er dus ervan uitgaan dat de City K-ZE naar Europa gaat komen.

De K-ZE is een goedkoop crossovertje dat in China verkocht wordt. De auto zal het ook van zijn prijs moeten hebben, want de actieradius is redelijk dramatisch: 250 km volgens de NEDC. Dat zou kunnen betekenen dat je de helft nog niet haalt in het echt. Maar, Renault ziet dat niet zo dramatisch in. Het is een A-segment autootje dat bedoeld is voor stadsverkeer. De elektromotor is dan ook niet krachtig: slechts 45 pk en 120 Nm. Daarmee kun je een topsnelheid halen van 105 km/u.

Dat zijn geen opzienbarende prestatiecijfers, maar nogmaals: het is een stadsautootje. Voor de Europese markt gaat de auto wel opgewaardeerd worden. Met name op het gebied van veiligheid. We zien wel vaker dat modellen voor andere markten minder goed scoren in de EuroNCAP. De auto komt waarschijnlijk niet als Renault op de markt, meldt AutoCar. De kans is groter dat de auto als Dacia verkocht gaat worden. Als richtprijs wordt omgerekend 11.500 euro genoemd. In China wordt de auto nu voor omgerekend 8.000 euro verkocht.