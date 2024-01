Dit zijn de duurste auto’s die deze week geveild zijn

Er zijn deze week een hoop pareltjes geveild, waaronder de voormalige Bugatti van Victor Muller. We hebben een top 10 voor jullie!

Er zijn deze week weer een aantal rijken der aarde die een peperduur nieuw speeltje hebben bemachtigd. Er vonden namelijk twee grote autoveilingen plaats: eentje van RM Sotheby’s en eentje van Bonhams. Beide veilingen werden gehouden in het altijd zonnige Arizona.

Er ging een divers aanbod van klassiekers en moderne supercars onder de hamer, met een hoop auto’s die vele tonnen opbrachten, of zelfs meer dan een miljoen. We nemen de top 10 auto’s die het meeste opbrachten met jullie door.

10. Porsche 356 ‘Outlaw’ (1957)

$747.500 – €688.074

In dit lijstje verwacht je waarschijnlijk vooral auto’s die volledig origineel zijn, maar dat is deze 356 zeker niet. Deze auto is namelijk flink verbouwd door de bekende Porsche-restomodder Emory Motorsports. Qua uiterlijk valt het nog wel mee, maar de auto heeft een compleet nieuwe 2,6 liter motor gekregen, die 260 pk levert. Dat is behoorlijk veel als je bedenkt dat een originele 356 1600 maar 60 pk had.

9. Aston Martin DB5 (1965)

$797.000 – €733.640

De Aston Martin DB5 is een auto die geen introductie behoeft. Het leuke aan dit exemplaar is dat de auto in een film heeft gespeeld. Nee, niet in een Bond-film (ook al zit er een James Bond-kenteken op), maar in de film Catch Me If You Can, met Leonardo DiCaprio.

8. Ford GT MkII (2021)

$1.006.000 – €926.023

De Ford GT is sowieso een bijzonder apparaat, maar deze Ford GT is helemaal spectaculair. Dit is namelijk een Mk II, de 710 pk sterke circuitversie van de GT. Hier zijn er maar 45 van gebouwd. Desondanks lijkt deze auto geen goede investering te zijn geweest. Deze Mk II bracht net iets meer dan een miljoen dollar op, terwijl de nieuwprijs van deze auto ruim $1,3 miljoen was.

7. Shelby 427 Cobra (1966)

$1.200.000 – €1.104.600

Er rijden heel veel neppe Shelby Cobra’s rond, maar dit is dus een echte. Voorzien van de monsterlijke 427 V8, die dus maar liefst 7,0 liter groot is. De auto is zo’n tien jaar geleden grondig gerestaureerd en verkeert dus in onberispelijke staat. Dat vertaalde zich in een opbrengst van 1,2 miljoen dollar.

6. Shelby 289 Cobra (1963)

$1,215,000 – €1.118.408

Naast de 427 Cobra ging er nog een Cobra onder de hamer. Deze heeft het kleinere 289 cu (4,7 liter) blok, maar bracht toch meer op. Dit is namelijk de allereerste Cobra die door Carroll Shelby werd voorzien van de 289 V8. Daarvoor gebruikte hij een 260 cu (4,3 liter) V8.

5. Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso (1963)

$1.352.500 – €1.244.976

Een lijstje met de beste veilingresultaten is niet compleet zonder een Ferrari 250. In dit geval gaat het om de immer stijlvolle Berlinetta Lusso. Origineel was dit exemplaar overigens nog stijlvoller, want deze auto rolde uit de fabriek in Rosso Rubino (donkerrood). De auto is later overgespoten in Rosso Corsa. Doodzonde, want Rosso Rubino past veel beter bij deze auto.

4. Bugatti Type 57 (1936)

$1.380.000 – €1.270.290

Op nummer 4 treffen we een hele interessante auto, want deze Bugatti heeft gewoon een Nederlands kenteken. Een van de vorige eigenaren was niemand minder dan Victor Müller, die de auto in 2003 verkocht aan een andere Nederlander, Bugatti-kenner en -verzamelaar Kees Jansen. En nu is de auto dus geveild door Bonhams voor dik €1,2 miljoen.

3. Mercedes 540 K (1938)

$1.545.000 – €1.422.173

Meestal is het de 300 SL die we in dit soort lijstjes terugzien, maar er zijn meer klassieke Benzen die veel geld waard zijn. De 540 K bijvoorbeeld, een prachtige flamboyante roadster uit de jaren ’30. Onder de lange motorkap bevindt zich een 5,4 liter acht-in-lijn.

2. McLaren Speedtail (2020)

$2.012.500 – €1.852.506

Een van de meest bijzondere moderne hypercars is toch wel de McLaren Speedtail. Met zijn extreme druppelvorm en driezitsconfiguratie á la McLaren F1 is dit een unieke auto. Er zijn 106 Speedtails gebouwd en dit exemplaar is met 86 km nog splinternieuw. Helaas was deze auto – net als de Ford GT Mk II – geen winstgevende investering: de nieuwprijs was $2.726.000 en de opbrengst $2,012,500. Zo zie je maar: een gelimiteerde supercar flippen loont niet altijd.

1. Bugatti Chiron Super Sport 300+ (2022)

$5,175,000 – €4.763.587

De auto die deze week het meeste opbracht was óók een gloednieuwe supercar, óók met een longtail: de Chiron Super Sport 300+. Dit is de absolute topversie van de Chiron, die in 2019 de magische 300 mph-grens wist te doorbreken. In tegenstelling tot de latere Chiron Super Sport die gelimiteerd is op 440 km/u, kun je in deze auto daadwerkelijk 300 mph (482 km/u) rijden. Als je durft. Er zijn er maar 30 van gebouwd, wat de opbrengst van ruim 5 miljoen dollar verklaard.