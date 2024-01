Betrouwbare youngtimer (20K) – Autoblog Advies

Een betrouwbare youngtimer die flink aan de bak moet! Wat zijn dan de beste opties?

Als er één merk dat populair is onder de youngtimer-rijders, dan is het Volvo wel. Vroeger was dat vooral omdat ze onverwoestbaar waren. Tegenwoordig zie je nog altijd Volvo’s van allerlei pluimage in Nederland. Maar dat is niet alleen vanwege de betrouwbaarheid. Nee, het komt ook doordat de eigenaren er maar genoeg in blijven investeren omdat het fijne auto’s. Er rijden zat cardiologen in een 20 jaar oude Volvo’s, maar niet in oude BMW’s of Opels. Saab bestaat niet meer, dus nu hebben ze hun pijlen gericht op Volvo.

Betrouwbare youngtimer voor Maarten

Maar Autoblog-lezer Maarten weet dat Volvo ook niet heilig is. Hij heeft een V70 Summum (dus met zo ongeveer alle opties) uit 2008 en die is heel veel dingen: comfortabel, relaxed en zeer representatief. Niet zozeer snel, maar dat is ook niet erg.

De auto moet een langloper zijn, geen hardloper. Het probleem is de betrouwbaarheid. Met name roest (iets wat bij de twee voorgaande generaties minder voorkwam) begint de auto op te breken. Ook zijn er sowieso flink wat onderhoudskosten per jaar, ongeveer 4 mille. Dat vindt Maarten nét eventjes te gortig.

De wensen en eisen voor een betrouwbare youngtimer kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Volvo V70 Summum op lpg N522SB uit 2008 Zakelijk / Privé: Beide Koop / lease: Koop Budget € 20.000 Jaarkilometrage 35.000 Brandstofvoorkeur: Lpg, benzine of diesel Reden aanschaf andere auto: Roest en kosten, onderhoudskosten v €4000 2023 Gezinssamenstelling: 4 volwassen waarvan 2 kids v 19&21jr Voorkeursmerken / modellen: Comfortabel No-go merken / modellen: Frans

Zo komen we aan de cijfers:

Verbruik via Fuelly/Spritmonitor

Motorrijtuigenbelasting via belastingdienst

Brandstofprijs via United Consumers (€ 2,109 per liter)

Verzekering gemiddelde diverse aanbieders (WA+, 10 schadevrije jaren)

Disclaimer voor een betrouwbare youngtimer

Voordat we beginnen, even een kleine noot: 4.000 euro aan onderhoud is een tikkeltje veel, maar zeker niet ongewoon met youngtimers. Het zijn minimaal 15 jaar oude auto’s die simpel weg al een leven erop hebben zitten. Daar ga je vervolgens 35.000 km per jaar mee rijden. Dat zal altijd gepaard gaan met kosten. Je kan ze zakelijk afboeken, dus dat is je voordeel. Met auto’s van 15 jaar en ouder staat en onderhoud belangrijker dan wat dan ook, dus liever een goed onderhouden Jaguar dan een slecht onderhouden Lexus (@nicolasr hoorde dit verkeerd en kocht een slecht onderhouden Lexus).

Honda Legend 3.7 VTEC SH-AWD (KB1)

€ 18.995 (Frankrijk, specialist)

2008

95.000 km

Wat is het?

De auto die iedereen constant vergeet, ook in de zoektocht naar een betrouwbare youngtimer. De Honda Legend zit qua formaat, techniek en rijeigenschappen een beetje tussen de 5 Serie en 7 Serie in (zij het meer richting de eerste). Wat helpt is dat er geen Legend 2.0 diesel is, alle Legends in Europa hebben de 3.7 VTEC motor met 300 pk en die zijn allemaal volgehangen met uitrusting.

Hoe rijdt het?

Verrassend goed en verrassend capabel. Je merkt uiteraard dat het een grote auto is en dat de besturing vrij afstandelijk is. Maar als je ervoor gaat zitten, kan de Legend echt wel wat. Het vierwielaandrijving is behoorlijk inventief en de motor bovengemiddeld krachtig. Het enige nadeel is dat het gewicht nadrukkelijk aanwezig is en 300 pk is weliswaar veel, maar 340 Nm is vrij bescheiden. De automaat is voldoende: je merkt echt wel hoe er stappen zijn gezet. Rijdt je echter gewoon normaal tot vlot, is de Legend een uitermate prettige metgezel.

Kosten Honda Legend

Verbruik: 1 op 8,41

Brandstofkosten: € 732

Gewicht: 1.854 kg

Motorrijtuigenbelasting: 117

Verzekering: € 90

Totale kosten: € 939

Onderhoudsprognose

Het is een Honda, dus betrouwbaar? Eh, nou, ja, op zich wel. Vergeet niet dat er in Europa niet veel bekend is over de foutjes van een Legend, simpelweg omdat er maar een handjevol van zijn. Is er dan niets op af te geven? Jawel! Met name elektronica en de automaat. Vaak zijn het kleine storingen. Dus check of de motor normaal start en de automaat kordaat reageert. Ander ding: de distributieriem, die moet je om de 5 tot 7 jaar (afhankelijk van de kilometerstand) vervangen en dat is een redelijk klusje. Maar het valt in het niet bij kettingspanners ofzo.

Afschrijvingsprognose

Als een baksteen! Althans, toen ‘ie nieuw was. Tegenwoordig zijn ze zó zeldzaam, dat er nauwelijks een peil op te trekken is. Ze zitten al langere tijd rond de 15 mille, met hogere kilometerstand duiken ze onder de 10, deze superzeldzame en late 3.7 facelift zit onder de 20. Het zal zeker afschrijven, maar over een paar jaar kun je er altijd nog wel 10 voor vangen.

Infiniti EX37 GT (J50)

€ 13.950 (Duitsland, universele garage)

2009

155.000 km

Wat is het?

Een superluxe Japanse Nissan SUV met de kraag omhoog. Infiniti heeft twee SUV’s in Europa, waarvan de FX het bekendst is. Ook het tofst. Dit is een maatje kleiner en eigenlijk is dat maar goed ook. De FX is echt een kolos, terwijl de EX een bescheiden crossover is. Qua ruimte scheelt het niet heel erg veel, dus die twee kinderen kunnen gewoon mee. Ook fijn is dat de Infiniti volgehangen is met uitrusting. Geen kale praktijken zoals je bij Duitse merken nog weleens ziet.

Hoe rijdt het?

Verrassend goed! Jazeker, de FX is een prettig rijdende SUV. Het is een beetje een onderbelichte auto wat dat betreft, maar dit stuurt uitermate prettig. Het onderstel is afkomstig van de G-sedan, dus in feite is het een Nissan Skyline crossover. De V6 is krachtig en stelt de FX in staat om 6,4 seconden de 100 km/u te halen. Dat is erg vlot voor het type auto. Mocht je het verbruik te hoog vinden, ze zijn ook met een V6 diesel geleverd, maar die konden wij niet vinden. Die kwamen overigens in 2010 op de markt en zijn nog net geen youngtimer.

Kosten Infiniti EX37

Verbruik: 1 op 8,62

Brandstofkosten: € 714

Gewicht: 1.876 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 117

Verzekering: € 65

Totale kosten: € 896

Onderhoudsprognose

Ook hier betreft het een vrij onbekende auto, dus ook nu vrij weinig écht grote issues die we kunnen vermelden. Dus neem een OBD-scanner mee om de auto uit te lezen. Check de historie. Controleer of alles naar behoren functioneert. De auto is in Nederland geleverd en de techniek is gelijk aan die van de bekendere 370Z. Dus onze inschatting is dat het prima kan functioneren als betrouwbare youngtimer.

Afschrijvingsprognose

Niemand kent het. Maar vergeet niet dat je al 6 mille ONDER het budget instapt. Dus meer dan 14 mille ga je niet afschrijven. Sterker nog, na een paar jaar en een ton extra op de klok is het altijd nog wel 5-7 waard. Houdt het onderhoud goed bij en zorg dat het gedocumenteerd is. Niet alleen voor jezelf, maar zo verkoop je de auto ook een stuk makkelijker.

Lexus LS460 Executive (USF40)

€ 14.945 (Duitsland, specialist)

2007

190.000 km

Wat is het?

De ultieme betrouwbare youngtimer voor mensen die rustig aan willen doen. De Lexus LS is misschien wel de beste auto ter wereld als je de combinatie comfort, uitrusting, betrouwbaarheid en geluid mee neemt. Dat laatste menen we: het is bijzonder stil in de LS én de geluidsinstallatie is bovengemiddeld goed. Dit is de derde generatie en die was een hele stap beter dan zijn voorganger. Qua styling is het nog steeds een verse verschijning.

Hoe rijdt het?

Zoals mijn moeder: enorm afstandelijk en stoïcijns. Zonder gekheid, de rijervaring van Lexus is niet al te best als je wil sturen. Het is allemaal vrij doods. Zoals @bart1976 altijd zegt, je moet je laten rijden in een LS. Dan ineens is klopt het allemaal wel. Ook als je achter het stuur zit: doe rustig aan, rijdt lekker op koppel en geniet van de stilte. Dan klopt de LS ineens wel. Maak niet de vergissing door te denken dat dit een langzame auto is, dankzij de 381 pk sterke V8 kan deze auto héle grote stappen zetten.

Kosten Lexus LS460

Verbruik 1 op 8,23

Brandstofkosten: € 748

Gewicht: 1.945 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 117

Verzekering: € 100

Totale kosten: € 965

Onderhoudsprognose

Hier moeten we een dingetje heel erg duidelijk maken: ondanks de betrouwbaarheid zijn er wel degelijk aandachtspunten en is onderhoud enorm belangrijk. Grootste aandachtspunt bij deze generatie zijn de remmen. Check dus of de auto kordaat op de remmen reageert en de auto ook bij een noodstop functioneert. Controleer de schijf of ‘ie niet krom is (komt vaak voor). Ook bij de ophanging alles even goed checken, met name de voorste draagarmen (speling, slijtage). Probeer een zo laat mogelijk model te vinden, de vroege exemplaren hadden nog wel eens wat issues (ja, echt). De radiateur wil nog weleens kapot gaan (beetje goedkoop plastic geval) en de waterpomp kun je beter voortijdig vervangen.

Afschrijvingsprognose

Omdat de meeste mensen denken dat het absoluut de beste auto’s ter wereld zijn, zijn ze erg duur. Dat is enerzijds een beetje jammer (er zijn dus namelijk wel degelijk issues), maar wel handig. Dankzij het imago kun je de auto over een paar jaar vrij makkelijk verkopen. Lexussen met meer dan 3-4 ton gaan alsnog voor serieuze bedragen van de hand en aantoonbaar onderhoud is daar een belangrijk onderdeel van.

YOLO: Jaguar XJ 4.2 Sovereign LWB (X358)

€ 16.900 (Duitsland, specialist)

2006

115.000 km

Wat is het?

Een Jaaaaag. Met youngtimers kijkt men vaak naar de modellen die nét in de youngtimer-regeling vallen. Nu kijken we precies andersom: dit is namelijk een van de laatste uit de serie. Dan heb je een grotere kans op een betrouwbare youngtimer. Het ziet eruit als een enorme auto en dat is het ook, maar dankzij het aluminium chassis én koetswerk, valt het gewicht erg mee. In dit geval is het ook nog eens een LWB, alhoewel een versie met korte wielbasis meer dan voldoende ruimte biedt aan twee adolescenten.

Hoe rijdt het?

Zeer comfortabel met een verrassing. Zeker zo’n Souvereign met lange wielbasis is ingesteld op relaxed kilometers maken. Dankzij de aluminium constructie voelt de auto compacter aan dan deze is. Nee, je hebt niet idee met een Golf GTI onderweg te zijn, maar de auto gaat makkelijker van zijn plaats dan welke concurrent dan ook. Een ander pluspunt is het onderstel, dat (mits in puike conditie) waanzinnig goed oneffenheden kan absorberen zonder schokkerig te zijn.

Kosten Jaguar XJ 4.2

Verbruik: 1 op 9,290

Brandstofkosten: € 663

Gewicht: 1.615 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 91

Verzekering: € 85

Totale kosten: € 839

Onderhoudsprognose

Deze generatie Jaguars is veel betrouwbaarder dan het imago doet vermoeden en zo’n laat exemplaar met weinig kilometers zal je zeker niet teleurstellen. Het is dus niet helemaal een YOLO, eigenlijk. De V8 van Jaguar is behoorlijk robuust. Qua betrouwbaarheid slaan we de V8 van Jaguar véél hoger aan dan wat BMW en Audi in de aanbieding hadden destijds, echt waar. Roest komt bij deze generatie niet voor en qua elektronica is het niet spannend (duidelijk een model aan het einde van de cyclus), maar redelijk foolproof. Dat gezegd hebbende, dit was nieuw een auto van een ton en daar horen ook navenante onderhoudsfacturen bij.

Afschrijvingsprognose

Onze inschatting is dat dit heel erg meegaat vallen. Dit is namelijk de laatste van de échte Jaguars daar waar het gaat om uitstraling. Oudere Jaguars zijn altijd in trek bij een select publiek. Dat publiek is vaak net ietsje groter dan het aanbod. Iedereen droomt nog weleens van een Jaguar XJ. Ooit, als je 10-20k over hebt. Niemand belooft zichzelf een Lexus, wel een Jaguar. Dus in principe zullen deze kosten heel erg meevallen, schatten wij zo in.

Conclusie voor een super betrouwbare youngtimer

De Jaguar natuurlijk! Zonder gekheid, die Japanners zijn geweldig en zullen tot in lengte van dagen blijven rijden. Het enige is wel dat het enige voor de Japanners spreekt, hun betrouwbaarheid en zeldzaamheid is. Ondanks dat de Infiniti, Lexus en Honda bijzonder luxe zijn, heb je dat gevoel niet meteen. Ook zit je met potentieel hoge onderhoudskosten: onderdelen kunnen verrassend duur zijn. Van de Japanners is de Lexus de slimste keuze met afschrijving in het achterhoofd. En het is gewoon een heerlijk dikke bak. De Lexus dus, tenzij je een Legend voor weinig op de kop kunt tikken.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!