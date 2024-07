Koenigsegg Jesko verbreekt wereldrecord (zonder in de fik te vliegen)

Koenigsegg wil het vurige incident snel doen vergeten, met een nieuw wereldrecord voor de Jesko.

De Koenigsegg Jesko was de afgelopen maand even wat minder positief in het nieuws. Er vatte namelijk een exemplaar plotseling vlam. Gelukkig vielen er geen slachtoffers, maar van de auto bleef weinig meer over. Koenigsegg gaf daarop de opdracht om even niet meer te rijden met je Jesko.

Het goede nieuws is dat Koenigsegg inmiddels (letterlijk) het lek boven water heeft. De oorzaak bleek een hydraulische leiding te zijn. Deze gaat nu bij alle Jesko’s gecontroleerd worden. Bovendien komt er een software update die het hydraulische systeem onmiddelijk af kan sluiten bij een lekkage.

Goed, dat hoofdstuk kan dus afgesloten worden en Koenigsegg kan weer door. Dat doen ze dan ook: afgelopen donderdag hebben ze een nieuw record gevestigd met de Jesko op het vliegveld van Örebro. Dit record was eerst in handen van… Koenigsegg.

Het betreft een vrij specifiek record, waar überhaupt maar heel weinig auto’s om mee kunnen dingen. Het gaat namelijk om de snelste tijd van 0 naar 400 km/u en weer terug naar 0. Dit record was in handen van de Regera, die dit kunstje in 2023 in 28,81 seconden deed.

Dit is nu dus verbeterd door een Jesko Absolut, die na 27,83 seconden de 400 km/u had aangetikt én weer volledig stilstond. Dat is een bijzonder indrukwekkende prestatie, of het nu een niche record is of niet.

Overigens heeft de Jesko ook meteen het wereldrecord van 0 naar 400 km/u verbroken. Dit nam 18,82 seconden in beslag. Dat betekent dat een Koenigsegg Jesko sneller de 400 km/u aantikt dan een Dacia Spring de 100 km/u… Laat dat maar eens op je inwerken.

Mocht je het willen weten: de auto die gebruikt werd voor deze recordpoging was een volledig standaard productieauto (op een rolkooi en een kuipstoel na). Uiteraard is er wel E85 getankt, want in dat geval levert de twinturbo V8 1.600 pk in plaats van 1.280 pk. De banden waren Michelin Pilot Sport Cup 2 banden, die jij ook gewoon kunt bestellen voor je auto.

De Nederlandse Jesko zou dit kunstje dus ook kunnen herhalen…? Nee, want dat is een Jesko Attack in plaats van een Absolut. Met zijn grote spoiler is de Attack misschien sneller op het circuit, maar niet als het aankomt op topsnelheid, ook al is het vermogen gelijk. De Jesko Attack zou eerder een kandidaat zijn voor een nieuw ‘Ringrecord, maar daar is het nog niet van gekomen.

Check ook vooral even de video om met eigen ogen te zien hoe de Jesko dit wereldrecord vestigt!