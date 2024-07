Als je deze EV koopt, doe je een goede daad

En niet alleen omdat een EV zo goed voor het milieu is.

Het is misschien wel de gaafste EV van dit moment: de Maserati GranCabrio. Natuurlijk, de afwezigheid van een V8 is een groot gemis, maar juist als cabrio heeft deze auto bestaansrecht. Want zeg nou zelf: dit is toch best een lekkere auto om mee langs de Côte d’Azur te cruisen?

De GranCabrio Folgore werd in april onthuld en nu is de eerste special edition een feit. Dit is de Maserati GranCabrio Folgore Tignanello. Als er wijnkenners in ons midden zijn dat weten ze al wat het thema van deze auto is.

Als je géén wijnkenner bent zullen we je even up-to-date brengen. Tignanello is een rode wijn, met intense paarse tinten. De wijn heeft complexe aroma’s van pruim, braam en sinaasappelschil, met hinten van tabak, chocolade en zoethoet. De smaak is mondvullend, met een lange en aanhoudende afdronk.

Enfin, deze Maserati GranCabrio is een eerbetoon aan deze wijn, die 50 jaar bestaat. De auto is daarom uitgevoerd in een unieke kleur, genaamd Terra di Tignanello. Je zou denken dat de kleur geïnspireerd is op de wijn, maar dat zou te makkelijk zijn. Maserati heeft daarom hun inspiratie gezocht in de bodem van de wijngaard en de kleur van de wijnvaten.

Aan het interieur is ook aandacht besteed: dit is uitgevoerd met een combinatie van bruin leer en rood ‘Vegea’ met witte strepen. Vegea is een soort kunstleer wat speciaal voor deze auto is gemaakt en afkomstig is uit wijngaarden.

Dan nog even de keiharde cijfers: de GranCabrio Folgore beschikt over 751 pk (tijdelijk zelfs 818 pk) en 1.350 Nm aan koppel. Daarmee knal je in 2,8 seconden van 0 naar 100 km/u. Daarmee is dit dus een van de snelste cabrio’s ter wereld. Als wijnliefhebber moet je wel de juiste volgorde aanhouden: éérst een ritje in de Maserati, daarna pas aan de wijn beginnen.

Dan moeten we nog even de titel verklaren: waarom doe je een goede daad door deze auto te kopen? Nou, de enige GranCabrio Tignanello wordt deze maand geveild voor het goede doel. Je doet dus een goede daad én je krijgt een hele fraaie Maserati.