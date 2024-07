Koop deze Audi RS3 met 1.000 pk en 70k aan upgrades

Een Audi RS3 met 1.000 pk kan dus gewoon. Dat kost dan wel 70 mille, maar dan heb je ook wat.

Vermogen is nog nooit zo toegankelijk geweest. Vroeger moest je her heel erg hard voor werken en het managementniveau ontstijgen. Dan kon je eventueel iets met meer dan 300 pk kopen. Een BMW 540i had in de jaren ’90 gewoon 286 pk en een 750i kwam niet verder dan 326 pk. Tegenwoordig heeft de instap-Tesla Model 3 al 299 pk. En da’s een leaseauto die iedereen heeft of heeft gehad.

Daarnaast kun je ook relatief extra vermogen erbij chippen, zoals je vanmorgen hebt kunnen lezen. Bij sommige auto’s is 50 of zelfs 100 pk geen enkel probleem. Wil je meer vermogen, dan kan dat overigens ook. Maar, dan zul je wel dieper in de buidel moeten tasten. Zoals de eigenaar van deze Audi RS3 die wij vonden op Marktplaats.

Staasje Vijf

In dit geval betreft het een ‘Stage 5’ (spreek uit ‘staasje vijf’). Dat zegt eigenlijk helemaal niets natuurlijk. Per tuner en leverancier vullen ze natuurlijk zo’n stage op hun eigen inzicht in. In dit geval heb je een Audi RS3 met 1.000 pk. 1.000 pk? Ja, 1.000 pk.

Inderdaad het vermogen van een Bugatti Veyron, maar dan een in een kleine C-segment vijfdeurs hatchback. Wat er allemaal aan veranderd is, dat staat niet in de advertentie, het zal wel een (hele) flinke lijst zijn. De factureren zijn allemaal wel aanwezig en voorzien van vele cijfers waar je hoofd van gaat spinnen. Ja, als je verder wil gaan dan simpel chippen, dan moet je de portemonnee trekken.

Alleen al het preventieve onderhoud om alles goed te houden kost een hoop geld. Zo zit er een nieuwe versterkte DSG in á 5000 euro. Ook het uitlaatspruitstuk (3.500 euro) en intercooler (2.500 euro) zijn nieuw.

Prijs Audi RS3 met 1.000 pk

Maar de basis van de Audi is dus goed genoeg om 1.000 pk eruit te halen. Meer dan 2,5 keer het originele vermogen. In totaal is er voor 70 mille naar de tuner gegaan. Maar voordat we gaan kraaien dat dat veel geld is en zeggen dat je zelf voor dat geld liever een BMW 520i met M Sportpakket koopt, is deze Audi RS3 met 1.000 pk een koopje.

Je kan ‘m namelijk kopen voor maar slechts 62.500. Ja, daarmee is het een heel erg dure auto, maar een moderne wagen die enigszins betrouwbaar 1.000 pk levert? Die zijn normaal gesproken veel duurder. Is er dan wat te zeuren?

Nou, dit is smaak natuurlijk, maar die Motec-wielen en Maxton-lipjes en wrap voegen niet heel erg veel toe. Het past ook niet echt bij de 70k aan tuning. Dan mag er ook een héél fraaie setje onder. Tip: OZ Racing Ultraleggera HLT’s in White Gold en dan gewoon met een de zwarte lak in de glascoating. Is ‘ie helemaal af. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken.

Meer lezen? Dit zijn 14 heerlijk roffelende vijfcilinders!