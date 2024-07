Zelfs met 8.000 euro korting wil niemand deze gruwel op Marktplaats

De Autoblog mailbox ontploft geregeld met tips over dit ding.

Best lezer, bedankt! Dan hebben we het in het bijzonder over de tipgevers. Zelden heeft een auto op Marktplaats zoveel tips opgeleverd in onze mailbox. Als dit een aflevering van Opsporing Verzocht was zou de misdaad nu opgelost zijn, zoveel tips.

Bekendste Toyota Supra van Marktplaats

Dat betekent twee dingen. 1 jullie zijn lieverds, 2 deze auto staat verschrikkelijk lang te koop op Marktplaats en niemand verlost de handelaar van de occasion. Het gaat hier natuurlijk om de inmiddels nationaal bekende Toyota Supra met een Lamborghini Aventador bodykit. Niet van echt te onderscheiden, deze ombouw.

Toch loopt niemand warm voor deze grijze frikandel. Gek eigenlijk. De Supra weer origineel maken levert nog meer geld en interesse op ben ik bang. Meer dan twee jaar geleden schreven we al over dit schepsel. Toen stond de Toyota te koop op Marktplaats met een vraagprijs van bijna 23.000 euro.

Met de inflatie is deze alleen maar meer waard geworden toch? Nou, zo werkt het niet met onverkoopbare auto’s. Dat beseft de handelaar ook, want vandaag de dag staat de beroemde Supra te koop voor 14.999 euro. Ondanks de stevige korting is er nog steeds niemand die denkt: ja doe mij die maar.

Waar een Aventador een 6.5 liter V12 heeft, gaan de cilinders voor deze creatie door de helft. De zescilinder turbomotor levert 238 pk en in 6,3 seconden zit je op de honderd. Niet eens zo heel langzaam, maar een Golf R ga je het niet moeilijk maken.

Eigenlijk zouden we de Toyota als redactie moeten kopen en tentoonstellen in het Autoblog Museum. Als toonbeeld van alle gouden tips die we krijgen van jullie. Voordat jullie vragen wat de kaartjes kosten voor de tentoonstelling. Het Autoblog Museum bestaat alleen in onze redactionele dromen.

Dus, wie verlost de verkopende partij na jaren uit zijn lijden door deze prachtige Toyota te kopen? Iemand?

Met dank aan Erik, Rudolf, Lars, Martin, Richard, Victor, Uko, Dirk, Menno, Jan Sjoerd, Stijn, Koen, Jan-Willem, Joost, Peter, Marc, Ernest, Daniël, Daan, Robin, Rachid, Erik (andere Erik), Chris, Timo, Dennis, Dick, Adriaan en Jan voor de tip!