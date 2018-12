Dit zijn de gruwelijk slechte alternatieven voor gridstraffen

Man man man...

Kersvers Jong Belegen F1 eigenaar Liberty Media wil de zaken totaal anders aanpakken in de F1. Het oude, stoffige beleid van Bernie Ecclestone kan echt niet meer. In plaats daarvan moet de sport helemaal in touch zijn met de fanbase, om kijkers het idee te geven dat ze ertoe doen. Om dit te bewerkstelligen richtte Liberty Media eerder dit jaar zelfs een heus platform op: F1 Fan Voice. Via dit portaal kan je regelmatig een poll invullen om Liberty Media kostbare data over je zieleleven te geven je ongezouten mening te geven.

Een van de recente vragen gaat over een alternatief voor gridstraffen. Sinds enkele jaren zijn deze gemeengoed in de F1, als gevolg van het feit dat bepaalde technische onderdelen van de auto meerdere races mee moeten gaan. Om het naleven van deze regel af te dwingen, bedachten de vorige honcho’s van de sport dat de onfortuinlijke coureur die vroegtijdig een nieuwe PU of bak nodig heeft, voor straf een aantal plaatsen op de startgrid verliest. Vele fans is deze regel een doorn in het oog, omdat de coureur in kwestie zelf in de meeste gevallen niks kan doen aan het falende mechaniek. Daarnaast zijn er ook nog gridstraffen voor trangressies die de coureurs begaan, zoals iemand blokken in de kwalificatie. Hoewel de coureurs daar zelf wel/meer invloed op hebben, zijn sommige fans ook hier geen fan van.

Waar Bernie in zo’n geval gedacht zou hebben ‘lekker belangrijk’ en vervolgens overgegaan zou zijn tot de orde van de dag, heeft Liberty Media een hele zwik alternatieven verzameld voor gridstraffen en legt het deze voor aan jullie, de fans. Via de Grid Penalties survey (link, maar je moet wel een account aanmaken), kan je kiezen op jouw favoriete straf. Probleem is alleen: alle opties zijn stom. Komen ze:

Een Stop-Go-penalty toepassen tijdens een pitstop in de race (houd er rekening mee dat de penalty op elk moment tijdens de race kan worden genomen)

De tijd die de coureur bij volgende race heeft voor de vrije trainingen verminderen (merk op dat als een coureur tijdens de kwalificatie de penalty heeft opgelopen, deze in het volgende raceweekend wordt geïmplementeerd, waardoor de voorbereiding en de set-up tijd voor de volgende race worden beperkt)

Vermindering van de brandstofstroom of elektrische energie tijdens de kwalificatie (houd er rekening mee dat als de overtreding zou gebeuren tijdens de kwalificatie, deze zou worden toegepast tijdens de kwalificatie van de volgende race, waardoor de rondetijd zal toenemen en de coureur een slechtere gridpositie zal krijgen)

Ballast toevoegen aan de auto van de bestuurder tijdens de kwalificatie (houd er rekening mee dat als de overtreding plaatsvindt tijdens de kwalificatie, de penalty zou worden toegepast in de kwalificatie tijdens de volgende race en de rondetijd zou verhogen en de coureur een slechtere gridpositie zal krijgen)

Het toepassen van een puntenaftrek, hetzij voor de bestuurder (waar het een inbreuk op de bestuurder is) of het team (waar het een teaminbreuk betreft). (Merk op dat punten niet worden afgetrokken voor andere inbreuken in formule 1.)

Beperking van de hoeveelheid toegestane windtunneltests (merk op dat dit de aërodynamische ontwikkeling gedurende de rest van het seizoen zou beïnvloeden)

Beperking van het aantal bandensets dat beschikbaar is tijdens de training voor het raceweekend (merk op dat als een coureur tijdens de kwalificatie de penalty zou oplopen, deze in het volgende raceweekend zou worden geïmplementeerd)

Toegang tot DRS tijdens de kwalificatie verwijderen (houd er rekening mee dat als de penalty tijdens de kwalificatie werd gemaakt, deze in de kwalificatie tijdens de volgende race zou worden toegepast)

Wat mij betreft mogen ze al deze opties in de prullenbak gooien. Hooguit het idee om bij technische malheur puntenaftrek bij constructeurs door te voeren in plaats van gridstraffen lijkt me nog wel wat. Maar wat er eigenlijk zou moeten gebeuren, is een terugkeer naar de tijd dat je na elke sessie een nieuwe bom in de staart van de auto mag leggen zonder consequenties. Blokken op de absolute limiet van wat mogelijk is, verkwistend geld en resources spenderen, heerlijk. Jammer genoeg staat die optie er niet bij…



Image-Credit: silhouet van een man die volgend jaar tig gridstraffen gaat incasseren, ter illustratie