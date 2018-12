Wordt Max Verstappen over twee jaar Koos Werkeloos?

Red Bull praat in detail over de mogelijkheid van stoppen met de F1 na 2020.

Zien we langzaam het einde naderen van Red Bulls stint in de Formule 1? Het is op dit moment moeilijk om jezelf een Formule 1 voor te stellen zonder Red Bull. Het Oostenrijkse bedrijf dipte voor het eerst een teen in de vervaarlijke wateren van de F1 door Gerhard Berger financieel te ondersteunen in de jaren ’80. Sindsdien werd de bemoeienis van de energieblikfabrikant groter en groter.

Het logo met de stieren was medio jaren ’90 al prominent aanwezig op de Saubers en later op de Arrows, maar na het seizoen van 2004 besloot Red Bull helemaal all in te gaan: het kocht de restanten van het Jaguar-team en verscheen een jaar later aan de start als Red Bull Racing. Voor seizoen 2006 werd vervolgens ook nog Minardi overgekocht om het te transformeren in Scuderia Toro Rosso. Zo was de toko van Didi alleen al om de grootte van het startveld op peil te houden plotsklaps een belangrijke factor in de sport geworden.

Maar als de geschiedenis van de F1 ons een ding leert, is het wel dat teams komen en gaan. Er is maar één uitzondering op deze regel en dat is Ferrari. De Italianen zijn er vanaf het begin bij geweest, hoewel ook dat niet altijd zonder slag of stoot tot stand kwam. Andere legendarische namen uit de sport echter, worden nu alleen nog herinnerd door een handjevol diehard fans. Denk bijvoorbeeld aan Cooper, Lotus, Brabham en Benetton. In de hoogtijdagen van die teams zou je voor gek verklaard worden als je zei dat ze zouden verdwijnen, maar precies dat gebeurde desalniettemin.

Toen Lucas Auer onlangs werd aangesteld als Red Bull junior, bekroop me dan ook (weer) de gedachte dat Red Bull het eigenlijk wel best vind inmiddels. Met alle respect voor Auer: een logisch F1-prospect is hij niet (meer). Het neefje van Berger, inmiddels 24, heeft zijn kansen in de opstapklasses gehad en net niet goed genoeg gegrepen. Zijn aanstelling lijkt dan ook vooral een gevalletje sentimenteel nepotisme te zijn. Niemand verwacht immers dat Lucas kan plaatsnemen op Max’ stoel wanneer Max naar Ferrari vertrekt om de échte big bucks te verdienen. Geeft Red Bull het toch al sputterende junior programma op? En zo ja, wat zegt dat over het voortbestaan van hun F1 operatie?

De volgende indicatie dat Red Bull haar F1-deelname heroverweegt, komt van -hoe kan het ook anders- Helmut Marko. In gesprek met Autosport gaat Helmut dieper in op Red Bulls plannen voor na 2020. Hij speculeert openlijk over het verleggen van de aandacht naar een Le Mans-deelname:

We have an agreement until 2020. As long as there is no engine regulation and no Concorde Agreement, neither Red Bull nor Honda will make a decision. However, we will certainly not become dependent again, as we have been in the past, when we were begging others and statements and promises were not kept. Stop is the option. Or do something else, other racing series. With the Valkyrie, Le Mans could be an option with hypercar rules. We went through with it, and it’s a sensational success. The cars were all sold out immediately. That’s another good pillar for Red Bull Technologies.

De move zou soort van precedent hebben: van 2002 tot en met 2005 zat Red Bull vuistdiep in het team van Cheever Racing in de IndyCar Series, maar mede met het oog op de F1-deelname ging in 2006 plots de geldkraan richting Amerika dicht. Halverwege dat seizoen was het vervolgens over en uit voor Cheever Racing in de serie (en niet veel later ook in andere klasses). Marko houdt overigens wel de mogelijkheid open dat Red Bull Le Mans én F1 gaat doen. Dit zou vooral mogelijk zijn als Liberty Media er alsnog in slaagt een cost/budget cap in te voeren in de F1. Red Bull Racing heeft daar eigenlijk geen trek in, maar mocht het zover komen geeft het de Oostenrijkers eventueel wel de kans mensen en middelen vrij te maken voor een dubbel programma:

If there was a cost cap in Formula 1, we would have to cut people. We don’t necessarily want that. We could then use them in such projects [als Le Mans]. It still looks like you can run in the WEC at a reasonable cost with the base of our Valkyrie. Although Red Bull has never been to the 24 Hours, that’s something we’re thinking about. The main financial burden would be on Aston Martin, which is also clear, because at Le Mans the manufacturer wins. But that would fit into our concept.

Max en Jos op Le Mans in een Valkyrie in 2021?