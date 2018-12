Kijk, de meest extreme Suzuki Jimny is hier!

Het begint nog niet saai te worden.

Sinds de onthulling van de nieuwe Suzuki Jimny zijn tuners wereldwijd keihard in de weer geweest om hun ombouwpakketten voor de schattigste SUV op de markt te brengen. Ondanks het feit dat we pas enkele maanden verder zijn, hebben we de Jimny nu al in praktisch alle mogelijke vormen voorbij zien komen. Kleine ingrepen, metamorfoses door Suzuki zelf en heuse waangedachten dat het madeliefje ook door het leven kan als G-Klasse of Defender: niets is te gek gebleken. Toch zien we vandaag pas de meest extreme behandeling.

We hoeven ons er niet over te verbazen dat we deze week de heftigste Suzuki Jimny in beeld krijgen. Het is namelijk het Japanse (en niet Duitse) Wald International dat het hapklare stukje mochi omtovert tot een gemeen apparaat. De Jimny wordt hoog op zijn poten gezet en krijgt gigantische off-road wielen, waardoor hij gemakkelijk menig terrein moet kunnen trotseren. Daarbij krijgt de Jimny bredere bumpers en kunnen ook de wielkasten van de SUV op een flink aantal extra centimeters aan materiaal rekenen. De vierwielaangedreven bolide heeft op het dak overigens ook twee LED-balkjes.

Nog stoerder maar minder effectief is de nieuwe motorkap die Wald International heeft opgedroomd. De Jimny heeft immers geen gigantische krachtbron die constant gekoeld moet worden op hoge snelheden, maar een kleine viercilinder die slechts 102 pk produceert. Pretentieus is hier dus het juiste woord voor deze monstrosity, tenzij je om onbegrijpelijke redenen hebt besloten een LS-swap te doen. Hoeveel dit alles moet kosten wil Wald International nog niet zeggen. Het is eveneens niet bekend hoe eenvoudig dit pakket naar Nederland te halen zal zijn.

