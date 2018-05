Formule 1 mikt op verdwijnen gridstraffen voor 2021

Joechei!

Na het vertrek van Bernie Ecclestone en de daaropvolgende introductie van Liberty Media als nieuwe leiders van de Formule 1 vroegen velen zich af of de Amerikanen de sport wél de juiste richting in konden sturen. Het is nog te vroeg om hier een definitief op te geven, maar de laatste tijd krijgen we zoveel fijn nieuws, dat we de toekomst eigenlijk alleen maar door roze glazen kunnen bekijken. Vandaag komt er nog meer goed nieuws bij.

De Formule 1 heeft een aantal regelveranderingen op de planning staan voor volgend jaar, maar de échte grote ommekeer moet komen in 2021. Nieuwe motoren, een nieuw auto-ontwerp, andere regels m.b.t. uitgaven; het ziet er allemaal goed uit. Bij dit alles kunnen we nu nog extra regel voegen. Tegenover Autosport vertelde racedirecteur Charlie Whiting dat de Formule 1 het aantal penalty’s drastisch wil terugschroeven.

De penalties hebben met name betrekking op de hoeveelheid gridstraffen die er, volgens de regels, uitgedeeld moet worden wanneer onderdelen van de aandrijflijn het begeven. Whiting wil proberen de regels zo te construeren dat gridstraffen zoveel mogelijk vermeden worden, tenzij het écht niet anders kan.

Whiting zegt momenteel tevreden te zijn met de manier waarop de gridstraffen geregeld zijn voor motoren. Hoewel de meningen hierover verdeeld zijn, vindt hij het niet nodig de strafregels voor motoren voor 2021 te veranderen. De regelgeving voor versnellingsbakken, daarentegen, moet wel anders. Volgens de huidige regelgeving moeten coureurs zes opeenvolgende Grand Prixs met hun transmissie doen. Whiting acht de kans groot dat de Formule 1 deze regels in het verleden laat, om op een soortgelijk systeem als bij de motoren wordt gehanteerd over te stappen.

“I think if we changed to anything it would be to a pool of gearboxes, like we have a pool of engines. So you are only allowed three gearboxes for the year and do what you like with them, but that’s all you will have. It is one of the things we’re thinking for 2021. We are introducing a fairly comprehensive package with a number of changes.”