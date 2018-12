Zo weinig bewegende onderdelen...en dan toch zoveel problemen...

Dankzij keihard financieel succes leek Tesla richting het eind van dit jaar eindelijk in wat rustiger vaarwater te zijn gekomen. De Muskias gaf toe dat zijn bedrijfje op de rand van de afgrond gebalanceerd heeft, maar dankzij het schrijven van zwarte cijfers in Q3 sloeg het groter wordende toxische sentiment rond TSLA weer om in optimisme. Dat vermaard wiet-roker Musk gedwonen werd af te treden als CEO droeg misschien ook wel bij aan de wende.

Maar de volgende ijsbergen doemen zich alweer op voor de boeg van het ecologisch verantwoorde schip Tesla. Kwaliteitspublicatie WhatCar? heeft namelijk onderzocht welke recente auto’s het meest onbetrouwbaar zijn en het resultaat is schokkend te noemen: de Tesla model S is de meest onbetrouwbare auto van de afgelopen jaren. Dat wil zeggen dat de Teslarati zelfs notoire schuinsmarcheerders uit Frankrijk (Peugeot) en Engeland (Land Rover) verslaat.

De lijst is opgesteld naar aanleiding van de ervaringen van 18.000 respondenten. 159 verschillende modellen zijn opgenomen in het onderzoek van in totaal 31 merken. Ondervraagden kregen de opdracht aan te geven hoe vaak ze problemen hadden ondervonden met hun auto in het afgelopen jaar én hoeveel die problemen hen vervolgens gekost hadden (in tijd en geld) om weer op te lossen. De issues moesten ingedeeld worden in verschillende categorieën zoals ‘koets’, ‘remmen’, ‘motor’, et cetera. Vervolgens heeft WhatCar? een rangschikking gemaakt van alle kandidaten.

De absolute verliezer is zoals gezegd de Tesla Model S. De aandrijflijn op zichzelf zorgt niet voor bovengemiddeld veel problemen, maar issues met het bodywork, verbogen frames van stoelen, afgebroken deurhendels en kapotte parkeersensoren doen de auto de das om. Op zich geen verrassingen voor de trouwe AB-lezer dus. Wat ook meeweegt zijn de kosten en de tijd die het vraagt om een Model S weer te repareren. Gemiddeld kwam dit uit op 1.500 Pond en een week downtime per probleem.

De illustere namen die de Tesla achter zich laat check je in onderstaand lijstje. Naast de usual suspects in de usual volgorde valt op dat ook de Renault Zoe in de lijst staat (op P13). Monteurs hoeven zich voorlopig dus geen zorgen te maken dat de opmars van de EV ook het einde van hun baan met zich meebrengt. Er is nog meer dan genoeg wat stuk kan aan zo’n auto!

25. Citroën C4/C4 Grand Picasso (2013-2018)

24. Land Rover Discovery (2015-

21/22/23. Volkswagen Polo (2012-2017)

21/22/23. BMW 5-serie (2017-

21/22/23. Nissan Qashqai benzine (2014-

20. Jaguar F-Pace (2016-

19. Volvo XC90 (2015-

18. Nissan X-Trail (2014-

17. Jaguar XE (2015-

16. Nissan Note (2013-2017)

15. Mercedes E-klasse (2016-

14. Mercedes C-klasse (2014-

13. Renault Zoe (2013-

12. Citroën C4 Cactus (2014-

11. Audi Q5 (2007-2017)

10. Jaguar XF (2015-

9. Peugeot 308 (2014-

8. Peugeot 208 (2012-

7. Nissan Qashqai diesel (2014-

6. Range Rover Sport (2014-

5. Land Rover Discovery Sport (2015-

4. Range Rover Evoque (2011-

3. Ford Edge (2016-

2. Range Rover (2013-

1. Tesla Model S (2013-