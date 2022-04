De cijfers zijn weer binnen, deze auto’s kun je het beste aanschaffen als je een nieuwe auto wil rijden. Dit zijn de meest waardevaste auto’s van 2022!

Nieuwe auto’s zijn geweldig. Je hebt fabrieksgarantie, je kunt het model samenstellen en configureren, er is van die ‘nieuwe auto lucht’ en je geniet van de laatste stand der techniek en design. Nadeel: een enorme afschrijving. Een nieuwe auto schrijft heel erg hard af.

Maar ok, stel, je wil echt per se nieuw rijden én niet te veel afschrijving. Welke auto’s moet je dan kiezen? Bij WhatCar deden ze er onderzoek naar en er was een uitkomst! Ze keken heel eenvoudig naar de data en gingen op zoek naar de auto’s da na 3 jaar met 58.000 km het minste hadden afgeschreven.

Niet zozeer in keiharde ponden, maar in percentages. Uiteraard zitten er een paar bijzondere sportwagens tussen, maar ook een paar opmerkelijke crossovers en normale auto’s. Dit zijn de meest waardevaste auto’s van 2022:

Land Rover Range Rover P400 SE

Waarde na 3 jaar: 75,30%

Belangrijk is dat je een niet al te kale uitvoering hebt. De P400 is inderdaad de viercilinder. In een Range Rover is dat de meest gewilde motor op de (Britse) occasionmarkt.

Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake AMG Line

Waarde na 3 jaar: 75,80%

De Mercedes-Benz CLA doet het ook goed in Nederland. Een C- of E-klasse is echt iets voor de allerrijksten onder ons. De CLA is ietsje betaalbaarder en wat vlotter. Scoort enorm goed bij het jonge publiek. Ook hier, een eenvoudige motor maar dan wel met AMG-styling pakket. En de typeplaatjes verwijderen uiteraard.

Volkswagen California Beach Tour 2.0 TDI

Waarde na 3 jaar: 76,15%

Dit soort bussen zijn duur in aanschaf, maar je verkoopt ze altijd voor goede prijzen door.

Land Rover Range Rover Evoque D165 2WD

Waarde na 3 jaar: 79,31%

De Range Rover Evoque staat op nummer 7. Opmerkelijk en zeker niet in Nederland het geval, want de diesel is populair! In het Verenigd Koninkrijk is men nog niet zo anti-diesel als dat men in Nederland is.

Porsche Macan 2.0

Waarde na 3 jaar: 80,59%

De Porsche Macan scoort standaard goed in dit soort overzichten. Ook hierbij geld, een dikke uitrusting en een kleine motor zijn het populairst, ook gebruikt. Weet je meteen waarom er nu ook een Porsche Macan T is!

Porsche 718 Boxster Spyder

Waarde na 3 jaar: 81,35%

Begrijpelijk, want dit is de auto die wij zelf ook heel erg graag willen hebben. Deze specifieke Porsche Boxster is niet ontoevallig de favoriete auto van collega @nicolasr en ondergetekende. Voor vandaag althans.

Volkswagen Multivan 1.4 TSI eHybrid Life

Waarde na drie jaar: 82.83%

Nog zo’n bus in de lijst van meest waardevaste auto’s van 2022. Laat je dus niet afschrikken door de torenhoge vraagprijzen. Je zal er later iets van terugzien.

Porsche 718 Cayman GT4

Waarde na drie jaar: 83,57%

Logisch, de coupé-versie van de Boxster. De GT4 is ietsje duurder dan de Boxster Spyder, maar daar krijg je dus ook wat euro’s voor terug na verloop van tijd. De Porsche Cayman GT4 staat op nummer 3.

Lamborghini Urus

Waarde na drie jaar: 85,92%

Ongelooflijk. Normaal gesproken zijn dit soort tanks niet aan de straatstenen kwijt te raken. Een oude Cayenne Turbo of X5M koop je voor relatief weinig. Maar met een Lamborghini Urus gaat je dat niet lukken, die behouden hun waarde kennelijk heel erg goed.

Porsche 911 GT3

Waarde na 3 jaar: 86,35%

We eindigen het lijstje meest waardevaste auto’s van 2022 met een… Porsche! Logisch. een van de gaafste en puurste auto’s brengt nog een hele hoop op na 3 jaar tijd. De afschrijving is bijna nihil. Enkele jaren later en je kan er weer geld mee gaan verdienen.

Meer lezen? Deze auto’s kelderden het hardst in waarde!