Ga jij vakantie vieren met deze Hyundai camper met 174 pk?

Met deze coole Hyundai camper kun je prima vakantie vieren.

Het is nu een paar dagen mooi weer. Dat betekent dat het weer gaat kriebelen. Er zijn een paar blikken knappe mensen opengetrokken, bier smaakt weer lekker op een terras en iedereen zit te zoeken naar de perfecte cabrio ‘voor erbij, toch @nicolasr?

Wat ook leuk schijnt te zijn: kamperen! Hotels zijn absoluut niet meer zaligmakend en campers en caravans zijn luxer dan ooit. een populaire camperklasse is die van een omgebouwde bedrijfswagen. Dan bedoelen we niet het chassis van een bestelauto met een grote Dethleffs-opbouw , maar de kampeer-functionaliteiten in de auto zelf.

Hyundai Staria Lounge Camper

Volkswagen (California) en Mercedes (Marco Polo) verkopen dit soort auto’s met succes. Het voordeel is dat je een volwaardige camper hebt, maar ook een eenvoudig te manoeuvreren auto. Sterker nog, met de juiste motor zijn het gewoon vlotte auto’s. In dit geval zal deze Hyundai Lounge Camper dat ook zijn.

Het apparaat is namelijk voorzien van een 2.2 CRDi-viercilinder turbodiesel met – we gaven het al weg in de titel – 174 pk! En het is niet alleen vermogen, met 430 Nm is er ook voldoende trekkracht voorhanden. Standaard is de Staria Lounge Camper voorzien van een achttraps automaat. Eveneens standaard is voorwielaandrijving, wil je premium vierwielaandrijving (H-TRAC genaamd), dan is dat optioneel mogelijk.

Mobile11 en Mobile4

Qua interieur zijn er twee varianten, de Mobile11 (zwart interieur op de foto’s) en de Mobile4 (bruin interieur op de foto’s). De eerste is gebouwd om 11 personen te vervoeren, de tweede maximaal vier. Die versie heeft minder stoelen, maar wel een extra keukentje met koelkast en gootsteen. Er zelfs een douche aanwezig.

De Mobile11 versie is vooral handig als je gaat kamperen met een elftal, plus een paar tenten. Als je in dit apparaat moet zijn elven moet slapen, is het een wonder dat er geen videocamera aanwezig is.

Dan de prijzen. De Staria Lounge Camper is er vanaf zo’n 40 mille. Dan heb je de Mobile11, die je om logische redenen niet wil hebben. De Mobile4 is een kleine 55 mille. De Staria wordt helaas niet in Nederland geleverd.

