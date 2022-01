Dit zijn de ruigste Lexussen aller tijden

Dit zijn de twee ruigste Lexussen van Lexus. Wat een genot op deze vrijdagochtend!

We maken weleens een grapje over crossovers. Het zijn namelijk vreemde auto’s, eigenlijk. Je gaat ook niet de hele dag op skischoenen lopen omdat ze zo sterk zijn en ze heel erg goed van pas kunnen komen. Maar met een crossover doen we dat wel, geen probleem. Zeker in tijden dat we efficiënt en zuinig moeten doen is het heel erg vreemd om zoveel nodeloze ballast mee te nemen.

Het grootste nadeel is dat een crossover eigenlijk compleet waardeloos is in het terrein. Maar gelukkig heeft het immer populaire Lexus daar een heel erg goede oplossing voor in de vorm van niet één, maar twee concepts. Ten eerste is daar de Lexus NX PHEV Off-Road concept. Ten tweede is er de Lexus ROV Concept, die is nog leuker.

Ruigste Lexussen ooit

We beginnen met de Lexus NX PHEV Off-Road concept. Dat is een NX met een plug-in hybride aandrijflijn. De auto staat ietsje hoger op zijn 17 inch-wielen, die voorzien van extra stoere BF Goodrich-banden. De matbronzen (Iron Oxide) lak en ‘smoked’ zwarte details moeten de auto een bijzonder voorkomen geven. Dat lukt niet helemaal, naar onze bescheiden mening. Het ziet eruit alsof ze gewoon een setje Land Cruiser-wielen op een NX hebben geschroefd en een roofrack hebben gemonteerd.

Leuker is de ROV Concept. Dat is namelijk een echte offroader. De auto werd vorige maand al getoond, maar staat nu ook op de Tokyo Motor Show. ROV staat voor Recreational Off-highway Vehicle. Het idee lijkt wat op die buggy die je zag op de Cybertruck van Tesla. In dit geval is de buggy van Toyota niet elektrisch.

Waterstof

Het gevaarte is namelijk voorzien van een 1.0 motor die loopt op waterstof. Lexus zegt namelijk dat de enige kwalijke uitstoot van de 1.0 motor een tikkeltje olie is dat mee kan verbranden. Verder is alle informatie over de motor in nevelen gehuld. Dus vermogen, koppel, verbruik: we hebben geen idee. Wel kan Lexus bevestigen dat de motor een lekker geluidje maakt. Attent.













De Lexus ROV heeft verder een interieur met een paar geinige ‘quirks and features’. Zo zijn de stoelen bijvoorbeeld voorzien van hun eigen vering. Dat is op zich wel handig. Ook prettig is het feit dat het instrumentarium lekker eenvoudig is. Volgens Lexus is dat expres gedaan. Op deze wijze moet de chauffeur meer aandacht hebben voor het rijden. Concrete productieplannen zijn er (uiteraard) niet voor de Lexus ROV.

