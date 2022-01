Topberaad FIA vanwege safetycar procedure Abu Dhabi

Er is topberaad bij de FIA. Hier gaat men de acties van Michael Masi onder de loep nemen.

Het houdt niet op, niet vanzelf. Ondanks dat ‘we’ voor het eerst een Nederlandse Formule 1-wereldkampioen hebben, is er ook de nodige controverse. Dat ging niet om het feit dat Hamilton vrijuit ging bij zijn actie in ronde 1, waar hij de bocht afsneed. Nee, het ging om de beslissing van Michael Masi.

Ondanks de euforie in Nederland, is men wereldwijd zwaar teleurgesteld. Hamilton lag op ramkoers om te winnen, maar zag zijn voorsprong in de laatste paar ronden verdampen om in de laatste ronde verschalkt te worden door Verstappen op versere en zachtere banden. Wellicht hebben jullie het mee gekregen.

Handelen van Michael Masi

Volgens Racingnews365 is er vandaag een topberaad bij de FIA. Er staat sowieso een heel belangrijk gespreksonderwerp op de agenda: het handelen van Michael Masi tijdens de safetycar-periode na de crash van Nicholas Latifi. De vergadering wordt voorgezeten door de nieuwe voorzitter, je weet wel, Mohammed Ben Sulaymen. Hij krijgt wat hulp van Robert Reid, die een uitgebreide analyse heeft gemaakt van de situatie.

Nu is het op zich niet vreemd dat de FIA topberaad houdt om zijn eigen acties te onderzoeken. Toevallig kwam de FIA laatst nog in het nieuws omdat de naam van Michael Masi ontbreekt op het FIA-organogram voor 2022. Dat komt echter door de aanstelling van Peter Bayer, de nieuwe baas van Masi. Die beslissing was echter al genomen voordat de GP van Abu Dhabi van start ging.

Gênante situatie topberaad FIA

Het meest gênante aan de situatie is dat het lijkt alsof er koppen moeten rollen. Volgens de populaire Nederlandse F1-site is het nog onzeker of Lewis Hamilton volgend jaar nog wel mee zal doen. Het schijnt dat Lewis Hamilton enorme eisen stelt bij de FIA.

Dat is hoogstwaarschijnlijk de reden dat er nog steeds radiostilte heerst bij Hamilton. Op geen enkel kanaal heeft hij ook maar iets van zich laten horen sinds de kwalificatie van de GP van Abu Dhabi, waar hij toevallig genoeg ook tweede werd, net als in de race en het kampioenschap.

Via: Racingnews365.