Dit zijn de top 10 rijkste automagnaten van dit moment

Dat Elon Musk puissant rijk is weten we, maar wie staat er nog meer in het lijstje met de rijkste automagnaten?

Een nieuw automerk oprichten kan uitlopen op een fiasco (zie Lightyear), maar je kunt er ook het lijstje van de rijkste mensen ter wereld mee binnenkomen. Dat Elon Musk daarin geslaagd is weten we inmiddels, maar er zijn nog een paar automagnaten die extreem rijk zijn geworden in de laatste paar jaar.

Forbes houdt het vermogen van de rijken der aarde nauwlettend in de gaten en stelt daarmee de lijst van Richest People in the World samen. Dat is sowieso een interessant lijstje, maar we kijken vandaag specifiek naar de rijkaards uit de automotive sector.

1. Elon Musk

$180 miljard (€165 miljard)

De nummer 1 kan natuurlijk maar één iemand zijn: de grote baas van Tesla, SpaceX en – niet te vergeten – Twitter. Hij is op dit moment 180 miljard dollar waard, wat bijna 40 miljard minder is dan vorig jaar. Desalniettemin is hij nog steeds de op één na rijkste man ter wereld.

2. Robin Zeng

$33,4 miljard (€30,6 miljard)

De nummer twee is meteen een onbekende naam. Robin Zeng is afkomstig uit Hong Kong en is de oprichter van CATL, een van de grootste accuproducenten ter wereld. Net als bij Tesla is de koers flink gedaald in 2022, dus Zeng zag zijn vermogen slinken. Hij is op dit moment alsnog de nummer 38 van de wereld.

3. Susanne Klatten

$27,4 miljard (€25,1 miljard)

Als de achternaam Klatten geen belletje doet rinkelen, doet de naam de Quandt dat waarschijnlijk wel. Susanne is een telg uit de Quandt-familie en heeft daarom een aandeel van 19,2% van BMW geërfd. Dit maakt haar de rijkste vrouw van Duitsland.

4. Stefan Quandt

$24,6 miljard (€22,5 miljard)

Susanne wordt op de voet gevolgd door haar broer Stefan, die 23,6% van BMW bezit. Dit maakt hem de grootste aandeelhouder. Zijn totale vermogen is desondanks iets kleiner dan dat van zijn zus, maar met 24,6 miljard dollar mag hij ook niet klagen.

5. Li Shufu

$19 miljard (€17,4 miljard)

De naam Li Shufu zegt je waarschijnlijk niet zoveel, maar hij is een van de grootste automagnaten van dit moment. Li richtte in 1986 op 23-jarige leeftijd Geely op, wat nu een megaconcern is. De Chinees heeft ook nog een aandeel van 9,7% in Mercedes-Benz.

6. Wang Chuanfu

$18,7 miljard (€17,1 miljard)

Een andere Chinese automagnaat is Wang Chuanfu. Hij is de oprichter van BYD, wat staat voor Build Your Dreams. Dat is aardig gelukt, want Wang is in de afgelopen 3 jaar van 4,4 miljard dollar naar 18,7 miljard dollar gegaan.

7. Huang Shilin

$15,2 miljard (€13,9 miljard)

Huang Shilin is een collega van de nummer twee uit dit lijstje. Hij is namelijk de vice-voorzitter van CATL. Hij heeft een belang van 12% in het bedrijf.

8. Wei Jianjun & familie

$14,5 miljard (€13,3 miljard)

Het lijstje met rijkste automagnaten wordt gedomineerd door Chinezen: ook de nummer 8 komt uit het verre Oosten. Hij is de voorzitter van Great Wall Motors. Dit is een merk dat we in Europa nog niet kennen, maar in China erg goede zaken doet.

9. Lu Xiangyang

$13,2 miljard (€12,1 miljard)

Lux Xiangyang is de neef van Wang Chuanfu, de oprichter van BYD. Hij investeerde in de begindagen in het bedrijf van zijn neef en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Daarnaast heeft Lu aandelen in grote lithium- en kobalt-mijnen.

10. Shadid Khan

$12,1 miljard (€11,1 miljard)

Shadid Khan is geboren in Pakistan, maar vertrok op zijn 16e naar de VS om de American Dream na te jagen. Hij begon als werknemer bij Flex-N-Gate, leverancier van auto-onderdelen, wat hij later kocht en groot maakte.

Bron: Forbes

Foto credit: Daniel Oberhaus (2018)