Top 10 apps voor EV-rijders

Met het rijden in een elektrische auto is het niet onverstandig een paar apps te downloaden.

Laadpalen zoeken, checken of die laadpalen überhaupt beschikbaar zijn. Informatie opzoeken over laadtarieven. Je smartphone is een onmisbare asset bij het rijden in een elektrische auto. Er zijn allerlei apps die het leven een stukje makkelijker maken. Nu kun je in de Apple App Store of Google Play Store stevig vastlopen in je zoektocht naar een goede elektrische auto app. Of je leest gewoon even dit lijstje. Weet je meteen waar je aan toe bent.

In samenwerking met Mobility Service zijn er op basis van praktijkervaringen tien verschillende apps geselecteerd. Er is een onderscheid gemaakt in snelladen, laadpunten en opladen in het buitenland. Gaan we!

Shell Recharge

Wat kun je met de app?

Locaties en live beschikbaarheid van meer dan 200.000 openbare laadpalen bekijken;

Informatie over de laadsnelheid en over de tarieven krijgen;

Laadsessie starten en stoppen;

Je hebt altijd je digitale laadpas bij de hand;

Laadgeschiedenis bekijken;

Meldingen ontvangen als een laadpaal bij jou in de buurt weer beschikbaar is.

Downloaden kan via de App Store of Google Play Store.

Fastned

Wat kun je met de app?

De locaties van alle Fastned snellaadstations;

EV-ritten plannen met aanbevolen laadstops;

Een laadsessie starten en stoppen;

Een routeplanner;

Snelladen via Autocharge;

Een uitstekende dekking in het buitenland;

De laadhistorie en laadtips.

Downloaden kan via de App Store of Google Play Store.

IONITY

Wat kun je met de app?

De locaties van alle IONITY snellaadstations;

Een laadsessie starten en stoppen;

Een uitstekende dekking in het buitenland;

De laadhistorie.

Downloaden kan via de App Store of Google Play Store.

Tesla

Wat kun je met de app?

De locaties van alle Tesla Superchargers;

Een laadsessie starten en stoppen;

Een uitstekende dekking in het buitenland;

De laadhistorie.

Downloaden kan via de App Store of Google Play Store.

Chargemap

Wat kun je met de app?

Een laadsessie starten en stoppen;

Elkaar helpen bij het vinden van beschikbare oplaadpunten;

Je route uitstippelen met ingeplande laadstops;

Gebruikers houden elkaar op de hoogte door foto’s en berichten van en over oplaadpunten naar elkaar te sturen. Dit laatste kan handig zijn bij twijfel of het een openbaar laadpunt betreft of niet.

Downloaden kan via de App Store of Google Play Store.

Smoov

Wat kun je met de app?

Het vinden van de locaties. Leuk is dat de app een plaatje weergeeft van de locatie (Google Streetview), zodat je goed kunt zien waar het laadpunt zich bevindt;

De beschikbaarheid van de laadpalen;

De laadsnelheid per laadpaal;

De actuele status van je laadsessie met de daarbijbehorende tarieven;

Laadsessies starten en stoppen.

Downloaden kan via de App Store of Google Play Store.

Plugsurfing

Wat kun je met de app?

Locaties en beschikbaarheid van openbare laadpalen bekijken;

Informatie over de laadsnelheid en over de tarieven krijgen;

Laadsessies starten en stoppen;

Operator bekijken.

Downloaden kan via de App Store of Google Play Store.

ABRP (A Better Routeplanner)

Wat kun je met de app?

De ABRP app is een must als je met de elektrische auto naar het buitenland gaat. Je kunt met deze applicatie van tevoren je route uitstippelen en de laadstops inplannen. Mobility Service heeft goede ervaringen met de ABRP app en raden deze ook altijd aan. Waarom? De naam zegt het immers al, het is een ideale routeplanner voor als je met je elektrische auto naar het buitenland gaat. Je vult je eigen voertuig in, je beginpunt en eindbestemming. De app rekent automatisch de reistijd uit, de geplande laadstops en laadtijd uit. Laten we een voorbeeld noemen, van het Friesche Oudehaske naar Venetië. ABRP geeft aan dat je over deze reis met een Hyundai IONIQ 5 in totaal zeven laadstops moet maken.

Downloaden kan via de App Store of Google Play Store.

ElectricRoutes

Wat kun je met de app?

Je zou kunnen zeggen dat ElectricRoutes de tegenhanger is van ABRP. De app doet eigenlijk exact hetzelfde. Je vult een route in en de app berekent automatisch de geplande laadstops voor je in. Als voorbeeld pakken we dezelfde route. Van Oudehaske naar Venetië. Deze app is iets optimistischer. ;) ElectricRoutes adviseert 6 laadstops. Je kunt de route van ElectricRoutes tevens gemakkelijk gebruiken in Google Maps. Ook absoluut een aanrader dus als je met je elektrische auto op vakantie naar het buitenland gaat.

Downloaden kan via de App Store of Google Play Store.

Download de app van je elektrische auto

Bijna alle elektrische auto’s zijn tegenwoordig voorzien van een speciale app. Met deze apps is het vaak mogelijk om de ‘state of charge’ te bekijken of het laden te starten en te stoppen. Ook is het bijna altijd mogelijk om de auto op afstand op temperatuur te brengen. Dat scheelt in de winter weer ruiten krabben. Bovendien gebruikt de auto hiervoor stroom van de laadpaal (als deze hierop is aangesloten), zodat het gebruik van de kachel of de airco minder invloed heeft op de range.

En dat waren ze. Top 10 must apps voor bezitters van een elektrische auto. Veel succes!