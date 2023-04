George Russell had van Max kunnen winnen, zegt ie zelf…

Aan een gebrek aan zelfvertrouwen bij George Russell ligt het in elk geval niet, hij denkt dat hij wel van Max had kunnen winnen afgelopen zondag.

Het is alweer een paar dagen geleden, maar we raken maar niet uitgepraat over de Grand Prix van Australië. Niet alleen vanwege de drie staande starts die er in totaal werden gemaakt, of de chaos die er aan het eind van de race was ontstaan, maar er is gewoon veel meer.

Wat dacht je bijvoorbeeld van de eerste start van de race. Ons aller Max vertrok van pole position, maar werd vrijwel direct verschalkt door de beide Mercedessen. Eerst klapte George Russell er voorbij, even later volgde Lewis Hamilton zijn voorbeeld. En daar had het wat Russell betreft niet bij hoeven blijven.

Russell had van Max kunnen winnen

George is er namelijk van overtuigd dat hij de race had kunnen winnen, als het allemaal niet was gelopen zoals het liep. Hij zei tegen Sky Sports namelijk dat zijn pace goed was en dat het voor Max erg lastig was geweest om hem in te halen, zeker met Hamilton er nog tussen.

En ja, hij weet ook wel dat Max aan het ‘managen’ was en dat de Red Bul makkelijk een halve seconde sneller is per rondje dan de Mercedes. Maar toch, George Russell denk nog steeds dat hij de race had kunnen winnen.

Helaas liep het allemaal anders voor de Brit.. Niet alleen viel hij na de eerste rode vlag ver terug, hij blies bovendien zijn motor op en finishte dus überhaupt niet. En zoals een wijs man al 35 jaar minstens elke week wel een keer roept; to finish first, you first have to finish.

Maar gelukkig ontbreekt het niet aan zelfvertrouwen bij George Russell. Da’s tenminste iets dit seizoen…