Dit zijn de vernieuwde Mercedes-AMG GLA en GLB

Mercedes-AMG heeft de kleine GLA en GLB opgefrist en zó zien ze eruit!

Je zou het bijna vergeten, maar Mercedes heeft niet alleen dure en grote slagschepen in de aanbieding, maar ook iets meer bescheiden modelletjes. Zoals de GLA en de GLB. Beide ‘SUV’s’ zijn gebaseerd op de kleinere modellen van ‘das Haus’ en zijn dientengevolge ook iets betaalbaarder dan hun grote broers.

Maar ook de kleintjes hebben af en toe wat onderhoud nodig. En dan bedoelen we niet onderhuids, maar juist aan de buitenkant. En dat is wat Mercedes-AMG heeft gedaan met de facelift van de GLA en de GLB. En vooruit, ook onderhuids is er het een en ander aangepakt.

Dit zijn de vernieuwde Mercedes GLA en GLB

Maar wat is er dan gebeurd, zul je je afvragen. Nou, dat gaan wij je haarfijn uitleggen. Alleen is het altijd leuker om te zien wat de persafdeling van Mercedes er zélf over zegt in hun ronkende persbericht. Kijken of ze weer gaan strooien met superlatieven. Spoiler; ja, dat doen ze.

Mercedes-AMG heeft zijn compacte SUV’s opgewaardeerd met tal van noviteiten en een uitgebreidere standaarduitrusting. De nieuw vormgegeven voorskirt met AMG-logo en de lichtsignatuur voor en achter maken een sterk visueel statement. Led-technologie is nu standaard en optioneel zijn MULTIBEAM LED-koplampen leverbaar. Een ander kenmerk van de facelift: de wielkastverbreders van de GLA zijn nu carrosseriekleurig. Aldus Mercedes, dat blijkbaar ChatGPT heeft ingehuurd voor het persbericht

Verder hebben ze de GLA en GLB 35 AMG ook motorisch aangepakt. Die is nu voorzien van een ‘mild hybrid’ systeem, waardoor er niet alleen 14 pk extra kan worden geleverd, maar waardoor de auto nu ook kan ‘zeilen. Oftewel, op snelheid blijven dankzij een elektromotor.

Zonder de hulp van de startmotor -die dat extra vermogen levert- haal je 306 uit de 2.0 liter turbo. Daarmee halt hij een begrensde top van 250 en zitten ze in een seconde of 5-en-een-beetje op de 100…

Prijzen en dat soort dingen…

Nu wil je vast weten wanneer je zo’n opgefriste GLA of GLB kunt oppikken. Nou, wij ook. Want dat zegt Mercedes-AMG nog niet. Ook niet wat je voor de facelift moet betalen.

Maar goed, tot die tijd hebben we wat fotootjes voor je. Benieuwd wat je ervan vindt.