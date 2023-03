Audi EV’s gaan BMW en Mercedes keihard aanpakken

De nieuwe lichting Audi EV’s moeten het merk weer een boost gaan geven.

De afgelopen jaren is de strijd in het premium-segment spannender dan ooit. Constant zijn BMW en Mercedes-Benz elkaar aan het aftroeven. Audi zit daar nu vlak achter, nadat ze een tijdje ernaast stonden. Nu kun je stellen dat Audi onderdeel is van een groot concern waar ze ook merken als Porsche, Lamborghini, Bentley en Bugatti hebben om het absolute premium-segment te bedekken.

Maar het kan niet lekker zijn voor de Ingolstadters dat ze eindelijk aansluiting vonden met de BMW en Mercedes-Benz weer een beetje achterlopen. Nu zijn er vele redenen voor te bedenken, maar een belangrijk verschil voor Audi is dat ze al een tijdje bezig zijn met de ontwikkeling van écht vernieuwende auto’s.

Heel erg veel Audi EV’s

Modellen als de A3, A4 en A6 zijn goede auto’s, maar verzetten geen bakens. Zo kun je bij de Audi A4 geen eens een PHEV krijgen, iets dat je bij BMW al kon bij de vorige generatie 3 Serie, bijvoorbeeld.

Audi lijkt met sommige modellen dus een stationnetje over te slaan. In heel erg korte tijd komen er namelijk erg veel Audi EV’s aan. Nu zeggen wel meer automerken dat, maar Audi lijkt bloedserieus te zijn.

Ze kondigen maar liefst 20 nieuwe modellen aan voor de komende 24 maanden. Inderdaad, bijna elke maand een nieuwe Audi. Een groot gedeelte daarvan zal geheel elektrisch zijn.

20 nieuwe modellen

Eigenlijk is het een model per maand, want Markus Duesmann kondigt 20 nieuwe modellen aan vóór 2025 en we zitten al halverwege maart 2023. Belangrijk is de aankondiging van een goedkoper model onder de Q4 e-tron.

Dat is een vrij prijzige auto, dus ruimte zat voor een modelletje eronder. Denk aan een compacte docht chique hatchback in het C-segment. Inderdaad, een soort elektrische Audi A3. Hopelijk plakken ze geen Audi-logo op de Volkswagen ID3 of Cupra Born.

Audi wil de komende jaren voor elke auto met verbrandingsmotor, ook een elektrisch alternatief hebben. Dat moet voor 2027 het geval zijn. In 2026 zal het merk met de vier ringen alleen maar elektrische auto’s introduceren.

In 2033 zal het merk stoppen met de productie van auto’s met een verbrandingsmotor, met uitzondering van bepaalde gebieden in China.

