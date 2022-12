In deze Mercedes dealer zijn grommende AMG’s verboden

En nee, deze dealer van Mercedes is niet in Duitsland te vinden!

De toekomst. Dat zijn elektrische auto’s blijkbaar. Voor Mercedes-Benz is dat zeker zo, omdat het Duitse merk in 2030 alleen maar elektrisch aangedreven auto’s zou willen verkopen aan ons. Dat is nog maar zeven jaar vanaf nu. Daarom komt Mercedes met de eerste EV-only dealership.

Mercedes dealer met louter EV’s

En dat is goed Engels voor een dealer van het merk dat alleen maar elektrische auto’s in de showroom heeft staan. Opmerkelijk genoeg komt deze eerste dealer niet in Duitsland te staan, maar in Japan. We hebben het over de stad Yokohama, net ten zuiden van Tokio. Nog nooit van gehoord? Dat kan, maar het is wel de tweede grootste stad van het land met bijna 4 miljoen inwoners. Genoeg potentiële klanten dus.

De showroom komt met een oppervlakte van 1.221 vierkante meter. Genoeg ruimte om wat EV’s neer te zetten. Dat doen ze dan ook: er staan vijf Mercedes EQ-modellen in de Yokohama-showroom. Inclusief de dikste die je kan kopen, namelijk de Mercedes EQS.

Klanten kunnen natuurlijk een testrit doen. Alle faciliteiten zijn beschikbaar. Denk aan ruimte voor het afleveren van de auto’s, maar ook drie CHAdeMO-opladers. Ook EV’s hebben onderhoud nodig, dus er is tevens een werkplaats om eventuele reparaties uit te voeren.

Levensstijl

Mercedes heeft gekozen voor Japan, blijkbaar is de markt er daar klaar voor. Mercedes gelooft namelijk dat het in Japan nog aanzienlijk kan groeien. Het merk richt zich dan ook op de levensstijl rondom EV’s om hun auto’s onder de aandacht te krijgen. Denk hierbij aan V2H-apparatuur, dit als een voorproefje op de toekomst. Het bidirectionaal laden is natuurlijk geweldig en daarom zal de showroom binnen een korte tijd voorzien worden van zonnepanelen, waardoor de auto’s helemaal groen opgeladen kunnen worden. Maar kunnen de voertuigen tevens stroom terug leveren aan het gebouw.

Ben jij binnenkort in Japan? Dan kan je de showroom vanaf nu bezoeken. Als je wat langer verblijft in het land dan heeft Mercedes goed nieuws. Ze bieden ook MB Rent aan, dan kan je een EQ-model wat langer gebruiken om te kijken of het je bevalt.