Zo snel is de BMW M4 CSL op de Nordschleife [+video]

De BMW M4 CSL op de Nordschleife stelt niet teleur. Maar welke tijd zet ‘ie neer?

In principe is het kolder dat we altijd praten of maximum vermogen, 0-100 km/u-sprinttijden, topsnelheden en rondetijden op de Nordschleife. Het is namelijk totaal niet relevant. Het geeft niet aan hoe leuk een auto is en alleen maar wat ‘ie kan als je maximaal gaat.

En de meeste stervelingen zullen zelfs op een circuit niet in de buurt komen van de grenzen van wat een auto kan. Kijk maar naar onze Junkyardrace (vandaag is ie er weer!). Tussen de coureurs zit er soms 5 seconden per ronde op een korte baan als Zandvoort. En dat is dan in een eenvoudige auto, dus een M4 CSL is voor 99,99% van de mensen op deze planeet absolute overkill.

Rondetijd BMW M4 CSL op de Nordschleife

En toch vinden we het mega-interessant. In dit geval is de rondetijd van de BMW M4 CSL op de Nordschleife bekend. Belangrijker is dat de tijd afkomstig is van Sport Auto. Kijk, alle fabrikanten zetten ook een tijd neer, maar dat is niet echt representatief te noemen.

De ringtijd van bijvoorbeeld de Porsche 911 GT3 RS van de vorige generatie werd gehaald met extra zachte semi-slicks, bijvoorbeeld. Toegegeven, die kun je als accessoire krijgen, maar de extreme racekuip staat niet in de Porsche-folder. Vervolgens zit er een coureur in die gerust een auto mag afschrijven om maar tot een supertijd te komen.

Dan is deze tijd van Sport Auto veel beter. Niet sneller, maar wel representatiever. Je kunt immers de tijden van Sport Auto met elkaar vergelijken om te zien hoe de verhoudingen liggen.

De tijd die Christian Gebhardt reed met de BMW M4 CSL is: 7:17,08. Deze tijd zette hij neer op Goodride-banden. Oh, nee, wacht: Michelin Pilot Sport Cup 2 R-rubber. Dan moet je ook geen regendruppels tegenkomen.

Context en specificaties:

Dan hebben we uiteraard ook nog de broodnodige context voor je. Gebhardt reed in de Porsche 911 GT3 van de 992-generatie een tijd van 7:04,74. Aanzienlijk sneller dus.

Qua tijd op de Nordschleife is de BMW M4 CSL ietsje sneller dan de Porsche 911 Turbo S en iets langzamer dan de Porsche 718 Cayman GT4 RS.

Op veler verzoek ook eventjes de specificaties van de dikke BMW voor je. Onder de kap ligt de S58B30T, in dit geval met een maximum vermogen van 551 pk en 650 Nm. Dat koppel staat paraat van 2.750 tot 5.950 toeren.

Het gewicht bedraagt 1.625 kg. Schakelen die je met een achttraps automaat die de achterwielen aandrijft. Van 0-100 km/u sprinten is in 3,7 seconden achter de rug en de topsnelheid bedraagt 307 km/u.

De video van de BMW M4 CSL op Nordschleife kun je hieronder bekijken:

