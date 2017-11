Dit zijn de verschillen tussen de BMW X1 en X2

De twee modellen onder de loep.

BMW lanceerde onlangs de nieuwe X2. Met dit model legt de Duitse autofabrikant de focus op de sportieve X1-koper. De X4 is immers het sportieve broertje van de X3 en de X6 het sportieve broertje van de X5. In tegenstelling tot de X4 en X6, heeft de X2 bijna geen coupé-achtige vormen gekregen. In plaats daarvan koos BMW bij de X2 voor enkele invloeden van een hatchback. De bovenste foto laat de X2 zien, daaronder de X1.





Uiterlijke verschillen

De X2 is eenvoudig te onderscheiden van de X1 (rijtest). BMW heeft de X2 zelfs een geheel uniek ontwerp gegeven. Waar de X4 wat wegheeft van een baby-X6, is de X2 een model op zichzelf. De nieuwe SUV is een stuk speelser in vergelijking met de X1. De X2 staat lager en heeft een schuin aflopende daklijn. Het ziet er stoerder uit, maar langere mensen zullen liever achterin een X1 dan in een X2 plaatsnemen.

De nieren van de X2 zijn uitgesprokener en de grille is beduidend meer aanwezig. Van achteren heeft de X2 wat ‘Chinese’ trekjes. Het is in mijn ogen niet het meest geslaagde gedeelte van het ontwerp. De achterlichten zijn slanker vormgegeven in vergelijking met de X1. De kentekenplaat werd niet in het midden, maar onderin geplaatst. Die stay low filosofie werd tevens op de badges toegepast. Niets rechts, boven de achterlichten zoals bij de X1, maar onder de achterlichten. De aflopende daklijn is van achteren goed zichtbaar. Als je achter de X2 zou rijden kun je bijvoorbeeld de antenne beter zien dan bij een X1.





Let wel: de huidige X1 gaat alweer een aantal jaren mee. De opvolger zal vermoedelijk meer overeenkomsten krijgen met de X2. Een geinige gimmick is de BMW-badge, verwerkt achter de C-stijl. Het logo is nu letterlijk van alle kanten te zien.





Techniek

Tijd om de cijfers er eens bij te pakken. De BMW X2 is 4.360 mm lang, 1.824 mm breed en 1.526 mm hoog. De X1 is 4.439 mm lang, 1.821 mm breed en 1.598 mm hoog. Qua formaten verschillen de twee modellen niet veel van elkaar. De X2 is vooral een stukje lager. Beide voertuigen hebben een gelijke wielbasis. Die mooie aflopende daklijn van de X2 kost ruimte. Met 470 liter bagageruimte heeft de nieuwe SUV 35 liter minder opbergruimte in vergelijking met de X1.

De X2 komt er als sDrive20i (192 pk), X2 xDrive20d (190 pk) of X2 xDrive25d (231 pk). Hetere varianten volgend ongetwijfeld in een later stadium. De X1 heeft een groter aanbod, variërend van een sDrive18i tot een xDrive25d. Vanzelfsprekend zijn er op dit moment meer motorvarianten voor de X1. De auto is dan ook al een tijdje op de markt.

De X1 kan sportiever worden aangekleed met een M-sportpakket. Bij de X2 kun je kiezen voor een M-Sport en M-Sport X. De ‘X’ heeft extra opvallende designelementen in de kleur Frozen Grey. Met deze pakketten is het tevens mogelijk om te upgraden naar 19-inch of zelfs 20-inch velgen. Standaard rolt de X2 op 17-inch wielen. Vink je ook het M-Sport pakket niet aan, dan is de nieuwe SUV een saaie verschijning.





Interieur

Hier zijn de verschillen een stuk minder. De klokken en het navigatiescherm in de X2 zijn gelijk aan de X1. In de X1 heb je nog wel het oude BMW-stuur. Daarnaast is de pook van de automaat anders. Over het algemeen zijn de verschillen te verwaarlozen.

Conclusie

De X2 is voor de X1-koper die minder geeft om ruimte en meer geeft om looks. Met de X2 zitten achterpassagiers krapper en kun je minder spullen meenemen. Daarentegen oogt de X2 een stuk appetijtelijker. De X2-koper moet dan wel het M-Sport pakket aanvinken en kiezen voor de 19-inch wielen. Een gelikte X2 zal dan ook met een flink prijskaartje komen. Dat is nu nog koffiedik kijken, want de prijslijst volgt in een later stadium. Vanaf maart 2018 staat de nieuwe X2 bij de dealer.