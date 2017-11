Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Brazilië 2017

Na een hete avond voor het team van Mercedes naast het circuit, moesten ze zojuist de aanval op het circuit afslaan. Lukte dat?

Voorafgaand aan het weekend wisten we eigenlijk niet wie er de favoriet was voor de zege in Brazilië. Voor de fans is dat het beste scenario. Komt nog bij dat regen altijd in de lucht hangt boven het Autódromo José Carlos Pace, wat nimmer slecht nieuws betekent voor de vooruitzichten op een spannende race.

Maar helaas, in de vrije trainingen was Mercedes behoorlijk dominant. Niet dat we het de Silberpfeile niet gunnen, maar het is leuker als iedereen lekker dicht bij elkaar zit. Ook de weersverwachting voor de verschillende sessies is eigenlijk alleen maar beter en beter geworden, wat dus eigenlijk betekent slechter en slechter voor F1 fans (die niet op het circuit aanwezig zijn). Geen reden om de kwalificatie te kijken dus? Tuurlijk wel! In de F1 kan er altijd iets geks gebeuren.

Q1:

Hamilton en Bottas laten er geen gras over groeien en zoeken met zijn tweeën direct het circuit op. De kans op regen is nul procent, maar desalniettemin is het altijd fijn om vast even een rondje op de klok te zetten. Ook in het droog kan er soms namelijk zoma…LEWIS HAMILTON KNALT DE BAAN AF! Rode vlag.

Man man man, vijf minuten geleden zit ik nog te twijfelen om Bottas op te schrijven voor de pole en de zege in het managerspel en besluit ik toch maar om het niet te doen, krijg je dit. Voor de kampioen van 2017 is de sessie na luttele minuten al voorbij. De Brit geeft over de radio aan dat hij nog heel is. Het is voor hem de eerste keer sinds België 2016 dat hij niet verder komt dan Q1. Enfin, kijken we naar de silver lining: voor de spanning in de kwalificatie en race is dit niet verkeerd.

Als de sessie herstart wordt pakt Hulkenberg, die hier ooit nog de pole pakte in het natte, kortstondig de beste tijd. Maar al snel komen de mannen die we vooraan verwachten nu Hamilton er niet meer bij is aan de top. De Ferrari’s gaan lekker. Niet alleen zetten ze goede tijden neer, maar ze doen dat als enige team op de softs. Slecht nieuws is er voor Red Bull: net als in de rest van het weekend lijken de rode stieren toch wat tijd te moeten toegeven op Ferrari en Mercedes. Hopelijk gebruikt het team na de motor-malaise van zusterteam Toro Rosso een conservatieve setting voor de motor en kunnen ze als het om de knikkers gaat de power nog wat opschroeven.

Het duurt gevoelsmatig lang voordat de afvallers van Q1 bekend zijn, omdat verschillende coureurs nog net voor de vlag valt hun laatste snelle rondje ingaan. Uiteindelijk heten de ongelukkigen (naast Hamilton) Wehrlein, Gasly, Stroll en Ericsson. Automatisch betekent dat goed nieuws voor Brendon Hartley: hij troeft Gasly af en haalt nipt Q2. Ik zeg eerlijk: dat had ik niet per se zien aankomen.

Q2:

Aha! Toch nog een beetje regen? We zien wat dappere druppels op de onboard-camera van Bottas, die ook door zijn team verteld wordt dat er ‘drops of rain’ zijn. Even later melden ook Max en Seb dat er een ‘light drizzle’ in de lucht hangt. Het schijnt de coureurs nog niet echt te deren, want Bottas zet direct een rondje neer dat een halve seconde sneller is dan de tijd waarmee Kimi in Q1 het snelst was.

Een raar momentje met Max Verstappen in de pits. MV33 rijdt vlak achter een McLaren de pitstraat in, waar een rood licht brandt om te signaleren dat hij zich moet melden bij de weegbrug van de FIA. Of was dat licht nou voor die McLaren? Max weet het kennelijk ook niet zeker en parkeert zijn RB13 een beetje onhandig naast de Macca. Zijn team komt hem even ophalen en duwt hem naar de box, maar achteraf blijkt het licht toch voor Max bedoeld te zijn geweest. We betwijfelen of de FIA Max durft te bestraffen voor dit koddige tafereel. Hoewel, is Garry Connolly dit weekend weer een van de stewards?

De stand vooraan is zoals verwacht: Bottas voor de Ferrari’s en de Red Bull’s. Ricciardo rijdt overigens als enige op de softs, waarschijnlijk omdat hij weet dat hij een gridstraf krijgt en dus morgen ergens midden in het veld zal moeten starten. Achter de usual suspects strijden Massa, de McLarens, Force India’s en Renaults voor de resterende plaatsen in de top-10. Het verschil tussen Massa en Stroll is aanzienlijk.

Wellicht heeft Mercedes Massa ingefluisterd hoe hij wat extra pk’s uit het blok kan peuren, want de Brazo redt het tot de laatste sessie met een knappe zevende tijd, achter Alonso. Bij Renault kunnen ze ook blij zijn met twee auto’s in de top-10 en Perez viert een persoonlijk succesje door Ocon weer eens te verslaan in de kwalificatie. De afvallers heten daarmee Ocon, Grosjean, Vandoorne, Magnussen en Hartley.

Q3:

En dan nu het beslissende potje Capoeira. Verrassend genoeg had Vettel opeens een antwoord op de Merc van Bottas aan het einde van Q2. Kan de Germaan net als in Mexico weer een huzarenstukje afleveren en zijn Ferrari op pole parkeren? De strijd lijkt in ieder geval tussen hem en Bottas te gaan. Raikkonen lijkt weer niet de ultieme pace te hebben om zijn teamgenoot te bedreigen over één ronde en de Red Bulls geven in hun eerste run schrikbarend veel tijd toe op de toppers. Zeven tienden op een korte baan als dit, dat is bijna weer de krachtsverhouding die we aan het begin van het jaar zagen. Heel apart na alle goede prestaties en positieve berichten van de laatste weken/maanden.

Gegeven het feit dat je maar een minuut en een seconde of tien over een rondje doet, staan de coureurs als snel stil in de pitbox om te wachten op de tweede run. De camera laat zien dat het weer een beetje is gaan druppelen. Op dit moment heeft Vettel de beste tijd in handen, met 82 duizendsten van een seconde voorsprong op Bottas. Het team vertelt de Fin dat ze hem maar snel de baan opsturen voordat het wellicht nog harder begint te regenen.

De sectortijden van Alonso en Sainz laten zien dat er toch nog verbetering in de baan zit. Vettel is echter niet zo snel onderweg als in zijn eerste ronde. Raikkonen en Bottas daarentegen verbeteren wel hun sectortijden. Voor Raikkonen is het net niet genoeg, hij komt iets minder dan twee tienden tekort om zijn teamgenoot te verslaan. Landgenoot Valtteri gaat het beter af, hij duikt met 38 duizendsten van een seconden onder de tijd van Vettel door. Een mooie opsteker voor de Fin, die hiermee doet wat hij moet doen voor zijn team na een seizoen waarin hij toch wat flets afstak tegen Hamilton. Toch nog nipt de pole voor de zilveren dus. HAM feliciteert zijn luitenant met het puike resultaat. Verstappen troeft Ricciardo af voor plaats vier op zes tienden afstand van de polesitter. Meer zat er niet in vandaag.

De volledige uitslag:

1. Bottas

2. Vettel

3. Raikkonen

4. Verstappen

5. Ricciardo (krijgt straf)

6. Perez

7. Alonso

8. Hulkenberg

9. Sainz

10. Massa

11. Ocon

12. Grosjean

13. Vandoorne

14. Magnussen

15. Hartley (krijgt straf)

16. Wehrlein

17. Gasly (krijgt straf)

18. Stroll (krijgt straf)

19. Ericsson

20. Hamilton