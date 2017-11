Teamleden Mercedes AMG Petronas overvallen in Brazilië

This is Brazil!

Diverse leden van het F1-team van Mercedes hebben een nare nacht achter de rug. Na afloop van de trainingen, gisteren op Interlagos, werden stafleden overvallen bij het verlaten van het circuit. Eén van de medewerkers werd onder schot gehouden. Er zijn ook schoten gelost. Wereldkampioen Lewis Hamilton heeft dit nieuws bekendgemaakt via Twitter.

De overvallers gingen er met waardevolle en persoonlijke bezittingen van de stafleden vandoor. Hamilton klaagt dat het ieder jaar raak is in Brazilië. Diverse criminele organisaties hebben in het Zuid-Amerikaanse land de overhand. Brazilië heeft door de jaren heen dan ook een negatieve reputatie opgebouwd.

Niemand raakte uiteindelijk gewond. De stafleden zullen het incident echter niet zo snel vergeten. De wereldkampioen hoopt dat er nu eindelijk maatregelen worden genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.





Met dank aan Dennis voor de tip!