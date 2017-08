Dit zijn de vier beste eerste rondjes in de F1 van 2017

Inhalen alsof het een videogame is, zo doe je dat.

Iedereen weet dat als je wil inhalen in de F1, je dat het beste kan doen bij de start. Iedereen zit dan nog dicht bij elkaar en moet proberen de goede balans te vinden tussen agressief zijn en de auto heel houden. Sommigen gaat dat beter af dan anderen *kuch* Daniil Kvyat *kuch*.

Dé eerste ronde die alle andere eerste rondes overbodig maakt is natuurlijk het rondje van Senna in 1993 op het circuit van Donington. En dat is niet omdat het nou eenmaal Senna was, maar vooral vanwege het rijtje coureurs dat hij verschalkte om de eerste plaats te pakken: Wendlinger, Schumacher, Hill, Prost. Niet de minsten.

Een dergelijk goede eerste ronde hebben we dit jaar nog niet gezien, maar de nieuwe eigenaren van de F1 hebben toch een lijstje opgesteld van de beste vier pogingen om Senna’s prestatie te evenaren dit jaar. We tellen af van vier naar één. Wie zou er met de hoogste eer gaan strijken?

4. Nico Hulkenberg, Spanje:

De Hulk komt, net als Senna in 1993 overigens, eigenlijk niet eens zo goed weg van zijn plek. Maar dat is geen voorwaarde voor een goede eerste ronde, zo blijkt. Soms geeft het je juist wat tijd om de auto goed te positioneren en eventuele melee te ontwijken. Dat is precies wat de beste vriend van Kevin Magnussen in Spanje deed. In de rechts-links combinatie na het rechte stuk kiest hij eerst handig de binnenkant om vervolgens buitenom snelheid te maken voor de lange doordraaier naar rechts. Nico heeft een beetje mazzel dat hij de crashende Raikkonen en Max aan de ene kant en de McLaren aan de andere kant te ontwijken en schuift zo een paar plaatsen op.

3. Felipe Massa, Oostenrijk:

Een voorbeeld van hoe je soms niks hoeft te doen om op te schuiven in het veld behalve je neus schoonhouden. Flip heeft een goede start maar is extreem voorzichtig in de eerste bocht. Een goede keuze dit keer, want aan de binnenkant ramt Kvyat Alonso en Max uit de race. Vervolgens kruipt de Williams snel richting de McLaren en Toro Rosso voor hem in de run naar de volgende bocht, maar wederom kiest Felipe ervoor redelijk vroeg van zijn gas te gaan. En wederom ziet hij een auto voor zijn neus verdwijnen als de Macca rechtdoor schiet.

2. Sergio Perez, Bahrein:

Geluk, of wijsheid? Perez doet precies het omgekeerde van Massa en prikt zijn Force India in de eerste bocht rechtstreeks de drukte in als een Taxi-chauffeur in Mexico City. Groot kans dat zoiets misgaat, maar Perez komt er dit keer mee weg.



1. Max -jawel- Verstappen, China:

Na een probleem in de kwalificatie moet ‘Magic Max’ starten van achterop de grid. Geen probleem, in het natte rijdt hij meteen iedereen voorbij. De start is al goed, maar daarna begint het feest pas echt. Max kruist kris-kras de baan over om de plaats te vinden waar zijn tegenstanders niet rijden. Vooral bij het aanremmen van bocht zes (gevoelsmatig bocht drie) deklasseert hij een aantal tegenstanders tot F2-coureurs. Magnifiek. Dat vond de internationale media trouwens ook.

