De Opel Vivaro biedt plaats aan collegae en een skippybal

Opel heeft vandaag twee nieuwe versies onthuld van de Vivaro, te weten de ‘Tourer’ en de ‘Combi Innovation’. Beide varianten ruilen de traditionele bak ruimte voor alle gereedschappen die een ‘man with a van’ nodig heeft in ten faveure van stoelen waar je mensen kan plaatsen. Handig voor grote gezinnen nu je MPV’s steeds vaker met een zaklampje moet zoeken in de gamma’s van de meeste fabrikanten, maar ook voor taxi-bedrijven en ander zakelijk gebruik. Bovendien koppelen de twee nieuwe varianten deze praktische bruikbaarheid aan de nodige extra luxe. Laten we eens kijken wat ze zoal te bieden hebben.



Tourer:

Opel omschrijft deze variant zelf als een ‘rijdende business lounge’. En inderdaad, als we de lijst met de aanwezige uitrusting bekijken kunnen we ons voorstellen dat je er prima kan vertoeven met een laptopje om wat werk te verrichten. Voor dit doeleinde zijn er ook twee USB-poorten en een 220 Volt stopcontact (maximaal 300 Watt) aanwezig, alsmede LED-verlichting in het plafond die je tot een verlicht denker maakt. Je kan de stoelen op de tweede rij omdraaien om je collegae recht in de ogen aan te kijken. Vrees niet, om tijdens verhitte discussies alsnog het hoofd koel te houden, is bediening van de airco achter in de bus mogelijk.

Maar dat is nog niet alles! Om de business lounge verder te onderscheiden van de gesloten bestelbus is de koets voorzien van zwart glanzende lak op de deurhendels en spiegelkappen en staat de Tourer op 17″ ‘diamond cut’ velgen. Tevens kan je opteren voor een Irmscher Style-pakket op je bus, maar denk wel even goed na of dat bij de uitstraling van je bedrijf past. Als je een bedrijfje de nieuwe New Kids-film produceert: prima. Zo niet: nou ja, oordeel zelf.

Combi Innovation:

Deze variant is meer gericht op het vervoer van zoveel mogelijk mensen met het nodige comfort. De indeling is die van een traditionele ‘taxi-bus’ met drie rijen die elk ruimte bieden aan drie mensen. Wel zijn alle plaatsen op de twee achterste rijen voorzien van armsteunen. Je kan de stoelen ook verwijderen voor extra ruimte om bagage mee te nemen. Tot zover niks nieuws onder de zon, maar de Combi Innovation heeft een troefkaart uit te spelen in de vorm van luxe.

Net als bij de Tourer is lederen bekleding standaard evenals zijairbags, gordijnairbags, airconditioning, centrale vergrendeling met afstandsbediening, cruise control, LED-dagrijverlichting, mistlampen voor, elektrisch te bedienen ramen voorin met one-touch functie, privacyglas achter, schuiframen achter en een lederen stuurwiel. Aan de buitenkant zijn de bumpers voor en achter in kleur gespoten.